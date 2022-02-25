Técnica em estética do ES representa o Brasil em competição na China

O Brasil será representado pela esteticista capixaba Eliza De Martin, de 22 anos, que venceu a etapa nacional das Competições Senac Crédito: Jefferson Rocio

Conseguir uma vaga no mercado e aumentar a renda já são motivos suficientes para buscar uma qualificação. Mas imagina ter a chance de representar o Estado - ou o país - em uma competição? Essa é a realidade de Eliza De Martin, de 22 anos, que venceu na categoria de Estética e Bem-Estar durante a etapa nacional das Competições Senac de Educação Profissional , realizada em 2021. Em outubro deste ano, a jovem segue para Shangai, na China, para a fase internacional, intitulada de WorldSkills Competition.

A capixaba dedica todo seu tempo para representar o país na competição. Para a disputa nacional, por exemplo, foram dois anos de treinamento com os melhores profissionais da área. “Tive a ajuda de muitos instrutores do Senac e também de profissionais contratados de fora”, relata.

Eliza teve contato com o curso por indicação de uma pessoa da família que trabalha na instituição. “Tenho uma tia que me incentivou muito a fazer o curso de estética, porque achava que a profissão tinha tudo a ver comigo. Com os olhos no prêmio que quer conquistar em Shanghai, Eliza já está novamente imersa nos treinamentos, que têm sido desafiadores.

“Estou animada, treinando bastante, muitas novidades nos treinos e estou ainda me adaptando”, pontua.

Realizadas de dois em dois anos, as Competições Senac reúnem alunos e egressos da instituição para competirem entre si, passando por provas técnicas em que é necessário demonstrar habilidades profissionais e emocionais. Participam da competição os melhores talentos nas funções de cabeleireiro, garçom, cozinheiro, técnico em enfermagem, técnico em estética, recepção de hotel e florista.

“As competições, para os alunos, propiciam uma transformação de vida no aspecto profissional e pessoal. Para que eles se tornem os melhores profissionais do Brasil, e depois até do mundo, é necessário que sejam trabalhadas competências técnicas e pessoais que o mundo do trabalho exige”, pontua a coordenadora das Competições do Espírito Santo, Dianimer Dutra.

Além de participar de um evento e conhecer os melhores profissionais de cada campo, os competidores se destacam também aos olhos do mercado, conseguindo ofertas de emprego e alguns, inclusive, sendo empregados como instrutores no próprio quadro do Senac.

“Para os competidores, oferecemos cursos de formação profissional e diversos aperfeiçoamentos nas áreas de sua ocupação, contratando sempre os melhores profissionais do mercado e também contando com um quadro de instrutores altamente qualificado para que possam treinar nossos competidores para que se destaquem nas Competições Senac de Educação Profissional”, destaca Ellen Cometti, gerente de educação profissional do Senac ES.

EMPREGABILIDADE

De acordo com Leonardo Davel, gerente de Comunicação e Marketing do Senac ES, os cursos técnicos são mais curtos, o que torna a opção interessante para quem quer ingressar rapidamente no mercado. Crédito: Senac ES/Divulgação

Com um cenário crítico de desemprego no Brasil, principalmente após o início da pandemia da Covid-19, é grande o número de brasileiros que procuram um caminho para voltar ou ingressar no mercado de trabalho. No centro das estratégias está a qualificação, que pode, para além de garantir uma renda mensal, dar propósito e novos objetivos para a vida de quem quer se descobrir profissionalmente. E ainda dá a oportunidade de aproveitar do espírito competitivo para impulsionar o crescimento profissional.

“A educação profissional de nível técnico garante o desenvolvimento de competências fundamentais para que os alunos se transformem em profissionais de qualidade em suas futuras áreas de atuação, consequentemente com uma maior taxa de empregabilidade. Os cursos técnicos costumam ser mais curtos do que a maior parte dos cursos de graduação, o que torna a opção mais interessante para quem quer ingressar rapidamente no mercado”, assinala Leonardo Davel, gerente de Comunicação e Marketing do Senac ES.

Segundo Davel, estudos apontam que 80% dos alunos que concluem cursos técnicos são absorvidos pelo mercado, além do diploma aumentar a renda do trabalhador em até 24%. A alta taxa pode ser explicada por um “apagão” da mão de obra especializada e um aumento do número de vagas ofertadas.

“Em um breve comparativo de vagas que surgem no mercado, principalmente em sites especializados, observa-se que mais de 60% das vagas são destinadas para profissionais com formação técnica”, completa.

CURSOS OFERTADOS

Para manter uma oferta alinhada aos novos cenários de mercado, o Senac tem investido em metodologias inovadoras que priorizam o protagonismo dos alunos. Crédito: Weverson Rocio

Para manter uma oferta alinhada aos novos cenários de mercado, o Senac tem investido em metodologias inovadoras que priorizam o protagonismo dos alunos e estimulam uma conexão entre escolas, setores produtivos e comunidade. A instituição busca atuar em frentes, como a criação de programas de desenvolvimento de novos cursos de fomento às transformações tecnológicas, segmentos transversais como áreas de gestão e informática, indústria criativa, saúde e outros.

O portfólio da entidade conta com cerca de 500 cursos presenciais, além de outros a distância. São diversas áreas do conhecimento, que vão da formação inicial e continuada à pós-graduação, incentivando que os alunos tracem um projeto de carreira com uma perspectiva de educação continuada.

Dentre as qualificações mais procuradas estão os cursos na área de Estética, Informática, Administração, Segurança do Trabalho, Enfermagem e Design de Interiores e cursos como Cabeleireiro, Massagista, Maquiador, Costureiro, Garçom e Assistente Administrativo.

“A educação profissional é um divisor de águas e tem capacidade de mudar vidas. Os alunos conseguem uma profissão e entram no mercado de trabalho. Nós, formamos profissionais com todos os conhecimentos necessários para sua atuação com a qualidade que o mercado requer e precisa, aponta Ellen Scopel Cometti, acrescentando que temas como ética, profissionalismo, respeito, disciplina e empreendedorismo são constantes nas qualificações do Senac ES.

VEJA AS OPÇÕES DE CURSOS TÉCNICOS DO SENAC ES

Com até 1 ano e meio de duração, o Senac oferece os seguintes cursos técnicos:

Administração



Design de Interiores

Enfermagem

Estética

Eventos

Hospedagem

Informática

Informática para internet

Logística

Recursos Humanos

Saúde Bucal

Segurança do trabalho

PRÉ-REQUISITOS

Entre os pré-requisitos estão ter mais de 16 anos e ensino médio completo, ou estar estudando a partir do 2º ou 3º ano, dependendo do curso escolhido. Veja os critérios de cada área neste link

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

De menor duração, o Senac oferece cursos profissionalizantes e ações extensivas, com cargas horárias que variam de 8 horas a até 400 horas. São centenas de cursos, que abrangem as mais diversas áreas. A seguir:

Beleza

Administração e Negócios

Meio ambiente e Segurança

Turismo e Hospitalidade

Design

Gastronomia

Comunicação

Informática

Conservação e Zeladoria

Moda

Saúde

UNIDADES SENAC NO ES

Os alunos podem estudar em uma das 10 unidades distribuídas em Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Serra, além do Hotel Senac Ilha do Boi.

SOBRE OS CURSOS