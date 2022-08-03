Empresa premia ideias inovadoras e alcança maior eficiência

A Marca Ambiental criou os setores de Melhoria e Inovação e Pesquisa e Desenvolvimento como forma de incentivar uma cultura de inovação. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Um ambiente em que os colaboradores trabalham juntos com o objetivo de encontrar soluções para o dia a dia, onde ideias inovadoras são acolhidas, acompanhadas e até mesmo premiadas. Essa tem sido a aposta da Marca Ambiental, a primeira e maior empresa privada de gerenciamento e valorização de resíduos no Espírito Santo.

Com um parque ecoindústrias com mais de 10 empresas que oferecem soluções para diferentes resíduos, a Marca criou os setores de Melhoria e Inovação e Pesquisa e Desenvolvimento como forma de incentivar uma cultura de inovação.

“Não adiantar dizer que temos DNA inovador se não tivermos práticas que fomentem isso. Por esse motivo, há alguns anos fizemos questão que a Inovação fosse um valor da empresa e que essa cultura fosse enraizada em todos os colaboradores. Com isso, os setores de Melhoria e Inovação e Pesquisa e Desenvolvimento foram criados. São esses setores que dão estruturação a todos os projetos e novas ideias que a empresa precisa desenvolver”, destaca Diogo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental.

O Inova Marca é um programa de ideias que valoriza os colaboradores e suas ideias, motivando o intraempreendedorismo no desenvolvimento de melhorias de processos e inovações Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

O Inova Marca, maior programa de inovação da empresa, é conduzido por esses setores, que registram, apoiam e treinam os colaboradores para que suas ideias saiam do papel e sejam reconhecidos e até mesmo premiados.

“O Inova Marca é um programa de ideias que valoriza os colaboradores e suas ideias, motivando o intraempreendedorismo no desenvolvimento de melhorias de processos e inovações. Todo colaborador da Marca pode inscrever uma ideia relacionada às melhorias voltadas à qualidade de nossos serviços e produtos, redução de impacto no meio ambiente e riscos ao colaborador”, destaca Naiana Moraes do Nascimento Lima, coordenadora de Melhorias e Inovação da empresa.

As sugestões passam por um fluxo de classificação e aprovação e então são implementadas. O programa começou em 2018 com 12 ideias. Em 2021, foram recebidas 161 e 61 se tornaram projetos. Neste ano, até julho, já houve a inscrição de 118 ideias e implementação de 20 delas.

“Isso mostra como os colaboradores estão engajados e reconhecem a importância da inovação na empresa. Na estruturação dos projetos, nossa equipe ajuda a estimar as reduções de custos conseguidas com os projetos. Desde a criação do programa, mais de R$ 1 milhão foi economizado com a implantação dos projetos de inovação. Os resultados financeiros surgem como consequência. São processos mais eficientes, melhores soluções em relação aos concorrentes e um cliente mais satisfeito”, destaca Diogo Ribeiro.

RECONHECIMENTO E AVANÇOS NOS PROCESSOS

Neste ano, dois projetos em especial se destacaram e foram premiados: Melhoria de Rotinas Fiscais e Implementação de PEBDL – Polietileno de baixa densidade linear, no aterro sanitário.

William Gonçalves foi um dos idealizadores do projeto de Melhorias de Rotinas Fiscais, que introduziu a automação e automatização nos processos diários de lançamento de notas fiscais de descarte e permitiu um aumento de 97% de eficiência. Para tanto, o processo diário foi parametrizado e sistematizado, por meio do uso de RPAs (Robotic Process Automation), o que reduziu a mão de obra e o tempo gasto pelos colaboradores. “Agradeço a equipe do Inova Marca, ao qual sou muito grato pela visibilidade do projeto”, ressalta.

Melhorias de Rotinas Fiscais: introduziu a automação e automatização nos processos diários de lançamento de notas fiscais de descarte e permitiu um aumento de 97% de eficiência Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Já o analista de projetos da Marca, Elnathan de Souza Valadares, em parceria com a sua equipe, coordenou o projeto de Implementação do PEBDL no aterro sanitário. A ideia foi implantar o filme em polietileno de baixa densidade linear no recobrimento do aterro sanitário nas frentes de trabalho, visando substituir temporariamente lona e argila, tradicionalmente utilizados no momento da operação, sobretudo em períodos de chuva.

“A lona se rasga facilmente e a argila pode trazer um custo excessivo em seu manejo. Vimos que o filme seria uma opção mais viável economicamente e o Inova Marca nos levou a ir em frente com essa ideia. Esse programa aproxima todas os colaboradores de todos os setores de serviço da Marca Ambiental, o que é crucial para o desenvolvimento da empresa. Conseguimos ter uma congruência de pensamento, além de um sentimento de pertencimento e de valorização das ideias de todos”, finaliza.