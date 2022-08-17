Empresa de valorização de resíduos faz 27 anos e planeja ser referência no País

O Espírito Santo é conhecido, entre outras coisas, pelo seu café, seus portos, sua moqueca e por ser exemplo na destinação e tratamento adequado para os resíduos. Uma das responsáveis por isso é a Marca Ambiental, através de sua Central de Valorização de Resíduos (CVR), que representa 35% de toda a população atendida pelo serviço no ES, além de diversas empresas.
A CVR Marca, com 27 anos comemorados em 18 de agosto, possui um extenso Parque de Ecoindústrias em Cariacica, no qual oferece diferentes soluções e atua no gerenciamento integrado de resíduos para os setores de saneamento urbano, industrial, saúde, mineração, construção civil, portos, aeroportos, petróleo e gás, alimentos, entre outros. A Marca tem planos de se tornar referência no segmento no Brasil até o ano que vem.
“Desde 2018, a Marca Ambiental vem desenvolvendo e ampliando as soluções ambientais sustentáveis e dando ao mercado a garantia de solução completa quando o assunto é resíduo. Várias medidas de governança e gestão foram implantadas em conjunto e estão sendo fundamentais para alcançar o objetivo de se tornar a mais completa Central de Valorização de Resíduos no País. Hoje, estamos presentes em quatro Estados do Brasil”, destaca Gustavo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental.
Desde julho de 2020, foram mais de 244 milhões de quilos de resíduos reciclados, o equivalente a cerca de 222 mil carros populares (média de 1.100 kg por carro) – sendo um carro popular a cada quatro minutos, segundo dados de junho deste ano. Em um mês, a Marca Ambiental obtém cerca de 11,575 mil toneladas de resíduos reciclados, como vidros, plásticos, pneus e demais materiais: a cada segundo, 4,47 kg de resíduos são reciclados.
“Muitos resíduos que são tratados, valorizados, reciclados ou destinados na Marca Ambiental anteriormente eram descartados de forma incorreta impactando o solo, recursos hídricos e contribuindo para a proliferação de vetores e doenças. Hoje, com todas as nossas soluções, conseguimos minimizar esses problemas e garantir uma solução ambiental correta e sustentável para municípios e empresas privadas”, destaca Gustavo Ribeiro.
PIONEIRISMO DESDE 1995
Antes de se tornar destaque na valorização de resíduos, a Marca Ambiental teve papel importante na eliminação de lixões no Espírito Santo. A empresa iniciou suas atividades em 1995 com a introdução de aterros sanitários, na época ainda inexistentes no Estado.
“Os lixões impactavam drasticamente o meio ambiente e a qualidade de vida da população, e nós tivemos esse papel importante de introduzir os aterros”, lembra Gustavo Ribeiro.
Com tanta relevância, a empresa gera hoje 315 empregos diretos em sua sede, 140 nas Ecoindústrias e mais de 1.500 empregos indiretos.
SERVIÇOS OFERTADOS PELA MARCA AMBIENTAL:
- Gerenciamento
de resíduos: de serviços de saúde (RSS), classe I (perigosos),
classe II A (não perigosos), classe II B (inerte).
- Gerenciamento de efluentes domésticos e industriais.
- Coleta e transporte.
- Valorização de reciclagem, através do Parque de Ecoindústrias.
ECOINDÚSTRIAS PRESENTES NA MARCA AMBIENTAL
01
ORGANOBOM
Realiza a Compostagem de resíduos orgânicos (Classe IIA) utilizando o método de leiras revolvidas (pilhas de resíduos em linha) com aceleração de compostagem. Com essa prática é possível o aproveitamento de nutrientes que podem ser utilizados na produção agrícola como adubo, devolvendo à terra as substâncias de que necessita.
02
PNEUVIX
A Pneuvix Ambiental é um projeto de inovação tecnológica que conta com a integração de diferentes tecnologias em prol da destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis, transformando-os em diferentes produtos.
03
BIOMARCA
A Biomarca surgiu em 2007 na Incubadora de Negócios da Marca Ambiental, existente à época. Trata-se de um projeto pioneiro que nasceu da necessidade de oferecer destinação adequada ao óleo de fritura pós-consumo, considerado um vilão para as estações de tratamento de esgoto. O óleo coletado é beneficiado e comercializado para unidades que o reaproveitam nos processos produtivos de produção de biodiesel, curtumes, entre outras.
04
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE AGREGADO RECICLADO (UBAR)
A Ubar é uma unidade capaz de transformar os Resíduos da Construção e Demolição (RCD), o Classe II B, e os Casqueiros de Beneficiamento de Rochas Ornamentais em agregados reciclados. Assim, esse resíduo consegue ser reaproveitado na indústria da construção civil.
05
LIBERUM ENERGIA
No rol de projetos inovadores, desde 2019, através de uma parceria com a Liberum Energia, entrou em operação a Usina Termoelétrica para o aproveitamento energético do biogás produzido a partir da decomposição dos resíduos nas células de aterro sanitário, de forma a convertê-lo em uma fonte limpa, útil e sustentável de energia, a qual é comercializada.
06
VILA BETUME
A Vila Betume produz o que há de mais moderno em massa asfáltica. Utilizando avançadas tecnologias, o produto é um concreto betuminoso asfáltico usinado a quente e armazenado. Todo material refugado na usina é utilizado na produção de asfalto a frio.
07
GECAP - MINERAIS E METÁLICOS
A Gecap - Minerais e Metálicos beneficia resíduos siderúrgicos e escória de aciaria, para o aproveitamento metálico. Nesse processo os rejeitos (escória) são direcionados à CVR Marca e utilizados para reparo de vias.
08
GREENVIX
A GreenVix tornou-se parceira da Marca Ambiental em 2020 com o objetivo de atuar na coleta e destinação da reciclagem do vidro, um resíduo infinitamente e 100% reciclável. A unidade está instalada no Parque de Ecoindústrias e tem capacidade de reciclar 1.500 toneladas de vidros por mês.
09
RECICLA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
A Recicla é uma gerenciadora de resíduos recicláveis com forte atuação no mercado de plástico. A empresa desenvolveu um modelo de negócio para atuar na logística reversa, prestando serviços de coleta de resíduos classe II A, incluindo o transporte, segregação, classificação, armazenamento temporário e destinação final, fechando o ciclo de vida dos produtos.
10
BIOPETRO GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
A Biopetro presta serviços ambientais com o gerenciamento da coleta, transporte, segregação, armazenagem temporária e destinação final de resíduos contaminados de empresas em todo o Estado do Espírito Santo e, esse ano instalou uma unidade na CVR Marca.