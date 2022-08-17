Empresa de valorização de resíduos faz 27 anos e planeja ser referência no País

A CVR Marca, com 27 anos comemorados em 18 de agosto, possui um extenso Parque de Ecoindústrias em Cariacica Crédito: Marca Ambiental/ Divulgação

O Espírito Santo é conhecido, entre outras coisas, pelo seu café, seus portos, sua moqueca e por ser exemplo na destinação e tratamento adequado para os resíduos. Uma das responsáveis por isso é a Marca Ambiental, através de sua Central de Valorização de Resíduos (CVR), que representa 35% de toda a população atendida pelo serviço no ES, além de diversas empresas.

A CVR Marca, com 27 anos comemorados em 18 de agosto, possui um extenso Parque de Ecoindústrias em Cariacica, no qual oferece diferentes soluções e atua no gerenciamento integrado de resíduos para os setores de saneamento urbano, industrial, saúde, mineração, construção civil, portos, aeroportos, petróleo e gás, alimentos, entre outros. A Marca tem planos de se tornar referência no segmento no Brasil até o ano que vem.

“Desde 2018, a Marca Ambiental vem desenvolvendo e ampliando as soluções ambientais sustentáveis e dando ao mercado a garantia de solução completa quando o assunto é resíduo. Várias medidas de governança e gestão foram implantadas em conjunto e estão sendo fundamentais para alcançar o objetivo de se tornar a mais completa Central de Valorização de Resíduos no País. Hoje, estamos presentes em quatro Estados do Brasil”, destaca Gustavo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental.

Desde julho de 2020, foram mais de 244 milhões de quilos de resíduos reciclados, o equivalente a cerca de 222 mil carros populares (média de 1.100 kg por carro) – sendo um carro popular a cada quatro minutos, segundo dados de junho deste ano. Em um mês, a Marca Ambiental obtém cerca de 11,575 mil toneladas de resíduos reciclados, como vidros, plásticos, pneus e demais materiais: a cada segundo, 4,47 kg de resíduos são reciclados.

“Muitos resíduos que são tratados, valorizados, reciclados ou destinados na Marca Ambiental anteriormente eram descartados de forma incorreta impactando o solo, recursos hídricos e contribuindo para a proliferação de vetores e doenças. Hoje, com todas as nossas soluções, conseguimos minimizar esses problemas e garantir uma solução ambiental correta e sustentável para municípios e empresas privadas”, destaca Gustavo Ribeiro.

PIONEIRISMO DESDE 1995

Antes de se tornar destaque na valorização de resíduos, a Marca Ambiental teve papel importante na eliminação de lixões no Espírito Santo. A empresa iniciou suas atividades em 1995 com a introdução de aterros sanitários, na época ainda inexistentes no Estado.

A Marca Ambiental iniciou suas atividades em 1995 com a introdução de aterros sanitários no Estado Crédito: Marca Ambiental/ Divulgação

“Os lixões impactavam drasticamente o meio ambiente e a qualidade de vida da população, e nós tivemos esse papel importante de introduzir os aterros”, lembra Gustavo Ribeiro.

Com tanta relevância, a empresa gera hoje 315 empregos diretos em sua sede, 140 nas Ecoindústrias e mais de 1.500 empregos indiretos.

SERVIÇOS OFERTADOS PELA MARCA AMBIENTAL:

Gerenciamento de resíduos: de serviços de saúde (RSS), classe I (perigosos), classe II A (não perigosos), classe II B (inerte).



Gerenciamento de efluentes domésticos e industriais.

Coleta e transporte.

Valorização de reciclagem, através do Parque de Ecoindústrias.

ECOINDÚSTRIAS PRESENTES NA MARCA AMBIENTAL