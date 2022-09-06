Equipe paralímpica do ES brilha com destaque no esporte e na vida

A Marca Ambiental patrocina 12 atletas de alto rendimento e cerca de 200 alunos do projeto ACPD/Álvares Cabral Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Para ser campeão no esporte e na vida, ter quem acredite em seu potencial é um grande incentivo. A Marca Ambiental, maior empresa de valorização de resíduos no Espírito Santo, tem sido fundamental para que atletas paralímpicos do Estado sonhem cada vez mais alto.

A empresa patrocina 12 atletas de alto rendimento e cerca de 200 alunos do projeto ACPD/Álvares Cabral. A equipe tem como objetivo oportunizar a prática da natação a pessoas com deficiência, além de formar atletas de alto rendimento para o paradesporto brasileiro.

“Somos uma das maiores equipes paralímpicas do Brasil, com campeões brasileiros e diversos resultados importantes, além do trabalho de base. A Marca tem ajudado com apoio financeiro, que é muito importante”, destaca o técnico Leonardo Miglinas, também integrante da comissão técnica da seleção brasileira de natação paralímpica.

Uma das atletas de destaque é a nadadora Mariana Gesteira, medalhista de bronze nos 100m livre, na classe S9, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A atleta trocou o Rio de Janeiro pelo Espírito Santo na preparação para a competição mais importante de sua carreira.

Mariana Gesteira: "Nessa caminhada, até agora, o apoio da Marca Ambiental foi fundamental. É um recurso muito importante" Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

“Os Jogos Paralímpicos foram um sonho de minha vida. Ano que vem será muito importante, com Parapan, Mundial e véspera de uma nova Paralimpíada. Nessa caminhada, até agora, o apoio da Marca Ambiental foi fundamental. É um recurso muito importante”, comemora a nadadora.

INTERAÇÃO E EMOÇÃO

Atletas paralímpicos de alto rendimento da seleção capixaba estiveram na Marca Ambiental, em um encontro com os colaboradores da empresa Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

No início de agosto, a Marca promoveu um momento de interação dos atletas paralímpicos de alto rendimento da seleção capixaba com os colaboradores. Eles passaram uma manhã na empresa e puderam compartilhar momentos do dia, além de histórias de inspiração.

De acordo com a gestora de Comunicação e Sustentabilidade da Marca Ambiental, Mirela Souto, estar ao lado da equipe paralímpica transcende o apoio financeiro e ratifica os valores da empresa ao contribuir para a diminuição das barreiras e diferenças sociais.

“Oportunizar a prática da natação para pessoas com deficiência e também formar atletas de alto rendimento significa oportunizar a inserção desses atletas em competições internacionais. O Brasil é uma das maiores potências do esporte paralímpico mundial e esse destaque só será possível com incentivos e apoios relevantes”.

PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS PELA MARCA

A Marca Ambiental também apoia outros três projetos que viabilizam e incentivam a prática do esporte no dia a dia de mais de 500 atletas capixabas, além de promoverem ensinamentos acerca de valores e cidadania. A seguir, confira detalhes de cada um deles.