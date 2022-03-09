Empresa do ES é reconhecida internacionalmente por boas práticas nos negócios

Marca Ambiental conquistou o selo GPTW, que reconhece os melhores ambientes de trabalho em 109 países ao redor do mundo Crédito: Marca Ambiental/ Divulgação

Foi-se o tempo em que apenas os resultados eram vistos e valorizados dentro de um ambiente empresarial. Nesta nova era da ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance), que propõe o equilíbrio dos aspectos ambiental, social e de governança nos negócios, o que está por trás de um produto ou serviço vale tanto – ou até mais – do que o resultado final.

Para incentivar as melhores práticas, existem certificações internacionais, como selos de qualidade, que reconhecem quem segue esses padrões de excelência. Principal empresa no segmento de resíduos do Estado, a Marca Ambiental possui as certificações ISO 9001, ISO 14001 e GPTW (Great Place to Work – Ótimo Lugar para Trabalhar).

A ISO 9001 é uma norma mundialmente reconhecida, aceita em 183 países, que define os requisitos necessários à implantação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma organização. A Marca possui este certificado desde 2006 e passa por auditorias anuais de manutenção e, a cada três anos, por auditorias de recertificação.

Este ano, a empresa foi recomendada a receber a Certificação ISO 14001, que consiste em um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com o objetivo de desenvolver uma estrutura que proteja o meio ambiente e avalie seus impactos, mas ao mesmo tempo uma gestão ambiental estratégica, proporcionando o desenvolvimento sustentável da empresa.

“A certificação ISO 14001 está totalmente ligada ao nosso segmento e é importantíssima, pois ela confirma o trabalho que estamos realizando. E a manutenção dela é tão importante quanto a certificação, pois precisamos incorporar de forma contínua todos os aspectos auditados na nossa rotina de trabalho. Essa conquista é mais um passo que damos em busca do nosso objetivo de nos tornar a melhor e mais completa Central de Tratamento de Resíduos do Brasil até 2023 ”, destaca o diretor da Marca Ambiental, Gustavo Ribeiro.

A ISO 14001 aponta aspectos que podem ser a chave para a implementação do ESG em uma organização, como a proteção ou mitigação dos impactos ambientais negativos; a mitigação de potenciais efeitos adversos das condições ambientais na organização; o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos; e os benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas ambientais que reforçam a posição da organização no mercado.

Gustavo Ribeiro explica que a forma de trabalhar da Marca tem tudo a ver com as melhores práticas de ESG e se evidencia no dia a dia de diversas maneiras como, por exemplo, com o Ambiente Compartilhado, em que funcionários de vários setores ocupam um mesmo espaço de trabalho, sem paredes os dividindo. O diretor descreve, ainda, que a criação do Parque de Ecoindústrias, um marco para a indústria de valorização de resíduos do Estado, foi emblemático para a consolidação deste modelo de negócio inovador e alinhado à ESG.

"O Parque de Ecoindústrias possibilitou buscar soluções ambientais que fossem alinhadas com a transformação do resíduo em um novo produto, obedecendo, dessa forma, a logística reversa e retornando com um resíduo inicialmente sem valor novamente para o mercado. Hoje, todo nosso trabalho é voltado para as melhores práticas" Gustavo Ribeiro - Diretor da Marca Ambiental

UM ÓTIMO LUGAR PARA SE TRABALHAR

No ano passado, a Marca Ambiental conquistou o selo GPTW, que reconhece os melhores ambientes de trabalho em 109 países ao redor do mundo. Para obter a certificação, a empresa passou por uma jornada de questionamentos, com o objetivo de medir a satisfação dos colaboradores e como eles veem o ambiente em que trabalham em cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Ambiente compartilhado é uma das apostas da Marca para fortalecer as relações interpessoais na empresa Crédito: Marca Ambiental/ Divulgação

Após a primeira etapa, foi gerado um relatório conclusivo com o resultado da análise, realizado por consultores independentes. Para receber o selo, é preciso atingir 70% ou mais na média de satisfação em relação as dimensões definidas.

O gerente administrativo da empresa, Bernardo Vieira, comemora a certificação e acredita que ela aponte um bom caminho para continuar a ser seguido.