Shopping do Lixo no Espírito Santo vira modelo para o país

Marca Ambiental assume papel de protagonismo no Espírito Santo. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Imagine um lugar em que tudo que seria normalmente descartado se transforma em material para ser usado novamente, das mais diversas maneiras, evitando o desperdício, aquecendo a economia e gerando novos empregos. Assim é o Parque de Ecoindústrias da Marca Ambiental, um verdadeiro Shopping do Lixo no Espírito Santo.

Composto por 10 empresas voltadas para a sustentabilidade, o parque, localizado em Cariacica, é capaz de receber desde materiais da construção civil, a plástico, vidros, restos de alimentos e outros resíduos. De agosto de 2020 a julho de 2021, foram recicladas 94 mil toneladas do que seria lixo, o que equivale a 85 mil carros populares. E há planos de expansão.

O diretor Gustavo Ribeiro explica que a ideia de desenvolver o parque surgiu na década passada e reiterou o papel de protagonismo da Marca, que em 1995 foi fundamental para possibilitar a correta destinação do lixo no Estado.

Em pouco mais de um ano, a Marca Ambiental recebeu 94 mil toneladas de resíduos, o que corresponde a 85 mil carros populares. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

“Está na cultura da Marca, desde a fundação, o pioneirismo. Fizemos um planejamento estratégico em 2017 com o propósito de sermos referência na valorização dos resíduos como reflexo da nossa cultura e do anseio da sociedade e do mercado. Queríamos transformar o resíduo em um ativo pronto para ser utilizado novamente”, destaca.

Hoje, o Parque de Ecoindústrias é como um shopping em que cada loja é especializada em um tipo de produto. A diferença é que são empresas sustentáveis que dão nova vida a resíduos. Da Marca, o que era apenas descarte sai pronto para voltar ao ciclo produtivo.

Pneus são reciclados no parque de ecoindústrias da Marca Ambiental. Crédito: Marca Ambiental/Divulgação

Especialista em gestão, Gilvan Badke, da eMEG Solução em Gestão Empresarial, participou desse processo de modernização e do planejamento estratégico de tornar a empresa a melhor e mais completa Central de Tratamento de Resíduos do Brasil até 2023. Ele frisa que, hoje, a Marca está em consonância com as maiores empresas mundiais do setor.

“A Marca Ambiental é exemplo de boas práticas mundiais, é um case de sucesso. No país, há duas ou três outras empresas que desempenham um serviço parecido, mas a Marca possui um conceito muito moderno de ecoindústrias, priorizando a qualidade e tecnologia, valorizando o resíduo, ou melhor, o ativo que tem sido um termo adotado mundialmente”, ressalta.

PLANOS DE EXPANSÃO

A Marca Ambiental planeja expandir os negócios em breve. Assim como em um shopping, há espaço para mais “lojas”, ou seja, ecoindústrias especializadas em outros tipos de resíduo.

“Como em todo mercado novo, ainda temos muito caminho pela frente. Queremos a valorização de outros resíduos como eletroeletrônicos e resíduos de coco, algo muito rotineiro em nosso Estado. Como em um shopping, temos lojas vagas e queremos ocupá-las”, afirma Gustavo Ribeiro.

AS 10 ECOINDÚSTRIAS PRESENTES NA MARCA AMBIENTAL