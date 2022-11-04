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Empresa aposta em gestão inteligente para alcançar melhores resultados

Marca Ambiental coloca em prática ações voltadas para o ESG, com destaque para o pilar Governança, a fim de otimizar a qualidade da gestão e contribuir para a sustentabilidade da empresa
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 nov 2022 às 11:56

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 11:56

Referência na valorização de resíduos no Espírito Santo, a Marca Ambiental se destaca ao se nortear pelo ESG
Referência na valorização de resíduos no Espírito Santo, a Marca Ambiental se destaca ao se nortear pelo ESG Crédito: Shutterstock
Todos olhando em uma mesma direção a fim de alcançar melhores resultados e construir um ambiente propício para o crescimento sustentável. Esse objetivo tem sido perseguido por empresas de diversos setores que buscam modernizar suas práticas e adotar uma gestão inteligente.
Referência na valorização de resíduos no Espírito Santo, a Marca Ambiental se destaca ao se nortear pelo ESG (Environmental, Social and Governance), que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização.
Como fruto, além de atrair clientes e parceiros, a empresa chegou ao número de 273 milhões de kg resíduos reciclados em seu parque de Ecoindústrias, desde agosto de 2020, o equivalente a quase 250 mil carros populares (média de 1100 kg por carro).
Gustavo Ribeiro, diretor da Marca Ambiental, pontua a importância de uma governança efetiva para alcançar um objetivo ainda maior: ser a maior central de resíduos do país até 2023.
“A governança é de suma importância para nós. Ela contribui para alinhar os interesses da organização, nos direcionar para alcançar os resultados esperados. À medida que a empresa cresce, temos mais partes interessadas envolvidas no negócio e a governança surge como papel fundamental nesse processo de alinhar interesses e guiar em prol da estratégia traçada.”
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), a governança envolve direção, monitoramento e incentivo, com a participação de diretores, conselheiros e todas as partes interessadas do negócio.
Entre alguns dos critérios mais relevantes para as organizações no pilar governança estão o Código de Conduta Ética (85,1%) e a Privacidade e Proteção de Dados (79,8%), segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Destacam-se também a Gestão de Riscos (68,1%); Política de Integridade e Práticas Anticorrupção (56,4%); e Relações com Governos (54,3%).

Práticas diárias

Coordenadora jurídica e líder do projeto de governança da Marca Ambiental, Beatriz Figueiredo explica que, a governança se traduz em recomendações e práticas diárias, com o objetivo de alinhar os interesses, otimizar o valor econômico, a qualidade da gestão e contribuir para a sustentabilidade da empresa.
“Em razão disso, pautamos as nossas ações nos pilares do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e estamos sempre em busca das melhores práticas de governança, considerando as particularidades do nosso segmento de gerenciamento de resíduos.”
Em cada um dos pilares, destaca a coordenadora, existem iniciativas que visam o desenvolvimento e aprimoramento da governança.
“Em relação ao pilar de gestão, por exemplo, hoje adotamos um modelo que prevê a realização de reunião periódica de resultados com todas as empresas em que temos participação. Já em relação à organização patrimonial, contamos com uma organização societária que nos permite usufruir de medidas de planejamento tributário e sucessório com maior facilidade.”
A Marca prioriza, ainda, a auditoria independente e possui as certificações ISO 9001 e 14.001, em vias de concluir a auditoria contábil. Além disso, sobre o pilar de Condutas e Conflitos de Interesse, há o Programa de Integridade desde 2018 e são adotadas iniciativas que visam à adequação da empresa aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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