Pronto-socorro no ES tem tecnologia de ponta para tratamento de AVC

Hospital Santa Rita conta com serviço especializado e está localizado no coração da Capital. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Suspeitou de algum sintoma de Acidente Vascular Cerebral (AVC)? Confusão mental, visão dupla ou dificuldade para falar, por exemplo? A melhor alternativa é procurar, imediatamente, um atendimento especializado, com equipe médica especializada e tecnologia para o mais rápido diagnóstico e início do tratamento.

Afinal, o AVC é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo e ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando morte de neurônios da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens.

De acordo com o neurologista Rodrigo Braga Ferreira, da equipe do Hospital Santa Rita e Instituto de Cardiologia do Espírito Santo (Ices) - unidade Santa Rita, existem dois tipos AVC: isquêmico e o hemorrágico. Existe também o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), que é muito parecido com o AVC, porém a vaso que estava obstruído recanaliza-se. Todos são sérios e a agilidade no atendimento é essencial.

O paciente, ao chegar ao pronto-socorro e, de acordo com os sintomas apresentados, é submetido a uma Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética, a depender de cada caso, que irá confirmar ou não o diagnóstico de AVC e, caso seja confirmado, identificar o tipo de acidente vascular ocorrido, possibilitando à equipe médica definir o tratamento.

AVC ISQUÊMICO

Para os casos de AVC isquêmico, a mais nova tecnologia que auxilia o médico a fazer o diagnóstico mais rápido e preciso é o software de inteligência artificial denominado Rapid, utilizado pela equipe médica do Hospital Santa Rita desde o início de 2020.

Por meio desse software, os médicos conseguem avaliar com maior rapidez e precisão qual a conduta mais adequada para o paciente de forma individualizada, baseado no padrão do fluxo sanguíneo específico de cada um.

O Rapid fica acoplado ao Tomógrafo e à Ressonância do hospital para que, no momento da realização do exame, o resultado seja enviado para a equipe médica estudar o caso e definir o tratamento no menor tempo possível.

Isso significa que as equipes de neurologia, neurocirurgia, neurorradiologia diagnóstica e neurorradiologia intervencionista (neurointervenção) do Hospital Santa Rita recebem, em tempo real, nos seus aparelhos celulares, o resultado do exame separado por cores que indicam as áreas atingidas de forma definitiva e também as áreas do cérebro que, apesar de atingidas, ainda possuem viabilidade de tratamento desde que seja feita a desobstrução do vaso sanguíneo - o que os médicos chamam de “zona de penumbra” ou “área cerebral ainda viável”.

Dessa forma, explica o neurologista Rodrigo Braga Ferreira, é possível reduzir o tempo de diagnóstico e de tratamento da doença, reduzindo ao máximo as possíveis sequelas.

O Rapid fica acoplado ao Tomógrafo e à Ressonância do Hospital para que, no momento da realização do exame, o resultado seja enviado para a equipe médica estudar o caso e definir o tratamento no menor tempo possível. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

AVC HEMORRÁGICO

O diagnóstico do AVC hemorrágico é também feito por meio de exames de neuroimagem (Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética), diante da suspeita clínica de um AVC, já que são esses exames que demonstram a localização e o tamanho da hemorragia.

“Diagnosticado como hemorrágico, o tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, dependendo do volume da lesão, da localização e da condição clínica do paciente. Cabe à equipe médica avaliar, o mais rápido possível, as condições clínicas do paciente para definir o mais assertivo tratamento”, ressalta o neurologista.

ACIDENTE ISQUÊMICO TRANSITÓRIO (AIT)

Já o AIT consiste em uma alteração da função cerebral que, normalmente, dura menos de uma hora, mas pode durar até 24 horas e é causada por um bloqueio temporário do fornecimento de sangue ao cérebro. No AIT, o que ocorre é uma obstrução ou entupimento momentâneo de algum vaso que irriga o cérebro.

O acidente transitório pode ser um sinal de alerta de um AVC iminente, explica o médico. As pessoas que sofreram um AIT têm muito mais probabilidade de sofrerem um AVC, com grande risco de ele ocorrer nas primeiras 24h a 48h após os sintomas do AIT. Portanto, é essencial procurar um atendimento especializado logo nos primeiros sintomas.

PRINCIPAIS SINTOMAS DO AVC