Na emergência médica, tempo é vida para socorrer pacientes

Um pronto-socorro bem estruturado proporciona segurança para o mais rápido e assertivo atendimento médico. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Precisou de emergência médica? Procure por serviços que ofereçam condições eficientes de atendimento. Para que seja possível ser realizado o tratamento adequado, é necessário que o paciente, ao chegar no pronto-socorro (PS), seja acolhido por profissionais capacitados e que contam com estrutura física, incluindo equipamentos e medicamentos, capazes de oferecer o melhor amparo.

De acordo com a coordenadora médica do pronto-socorro da Afecc-Hospital Santa Rita, Gianne Murad Sudré, quanto mais precoce o atendimento e, consequentemente, as condutas necessárias com suporte de exames e procedimentos emergenciais, maiores as chances de o paciente sobreviver e menores as possibilidades de sequelas permanentes, dependendo, é claro, da gravidade do caso.

Um pronto-socorro bem estruturado, com equipamentos avançados de suporte à vida e profissionais qualificados e especializados, proporciona segurança para o mais rápido e assertivo socorro médico.

SUPORTE AVANÇADO

O pronto-socorro da Afecc-Hospital Santa Rita é a unidade de atendimento emergencial mais completa do Espírito Santo. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Além de socorristas capacitados para o atendimento emergencial, o que inclui cardiologistas e neurologistas, o PS do Santa Rita conta também com o Complexo Cardioneurovascular do hospital, que reúne uma moderna estrutura voltada para o atendimento de alta complexidade dos problemas cardiológicos, neurológicos e vasculares.

O cardiologista e membro do Complexo Cardioneurovascular, Renato Serpa, acrescenta que no local estão reunidas as três especialidades que tratam a aterosclerose, que é a causa básica do infarto, do AVC e do aneurisma de aorta.

“Um pronto-socorro com essa retaguarda passa a contar com médicos especialistas em atendimento de alta complexidade, proporcionando um serviço de diagnóstico e de tratamento eficiente”, informa o médico.

Com a retaguarda do Cardioneurovascular, o paciente será avaliado, acompanhado e tratado de forma interdisciplinar e plena em todos os momentos de sua recuperação no pronto-socorro, na UTI, na hemodinâmica, no centro cirúrgico, nos apartamentos e nos consultórios. São especialidades afins que estão atuando de forma interdisciplinar para aumentar a excelência e a humanização do tratamento médico.

INTEGRAÇÃO PLENA

Oferecendo suporte direto ao pronto-socorro, o Hospital Santa Rita conta com dois complexos: o de Diagnóstico Avançado e o de Medicina Robótica e Alta Tecnologia. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

O hospital tem também o Complexo de Diagnóstico Avançado e o Complexo de Medicina Robótica e Alta Tecnologia já em plena atividade. E, em breve, será inaugurado o Complexo Materno Infantil.

No Complexo de Diagnóstico Avançado são oferecidos exames por imagem com Ultrassonografia disponível 24h, assim como exames de Raios X, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, contando com médico radiologista presente no local 24h por dia.

Para os exames de Tomografia Computadorizada, o Santa Rita possui os equipamentos Aquilion Lightning SP e Aquilion Lightning SP Smart Ed, os primeiros com Inteligência Artificial em Deep Learning para reconstrução de imagens de tomografia computadorizada (AiCE) usados no Espírito Santo. Eles emitem doses de radiação mais baixas e reproduzem imagens com maior nitidez, proporcionando um exame com diagnósticos mais seguros e precisos para os pacientes. Com esses equipamentos, os pacientes com próteses metálicas também podem se submeter aos exames.

No Complexo de Medicina Robótica e Alta Tecnologia, o primeiro do Estado, estão o robô Da Vinci Xi (plataforma cirúrgica de última geração) e o microscópio neurocirúrgico Zeiss Kinevo 900 – Pacote Premium (mais completo do mundo).

NOVO CONCEITO HOSPITALAR

No Hospital Santa Rita o bem-estar do paciente é a palavra-chave. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

A presidente da Afecc, mantenedora do Hospital Santa Rita, Marilucia Dalla, reforça que, no Santa Rita, o paciente está sempre no centro do cuidado. “Implantamos um novo conceito hospitalar em que todas as ações de infraestrutura e performance das equipes são planejadas com foco na humanização”, destaca.

Esse novo conceito de atendimento hospitalar está voltado aos serviços de hotelaria do hospital, onde o bem-estar do paciente é a palavra-chave. O objetivo, acrescenta Marilucia, “é proporcionar a melhor experiência enquanto o paciente estiver sob os nossos cuidados.”