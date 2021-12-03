Hospital do ES reúne atendimento cardioneurovascular em um só local

O Complexo Cardioneurovascular do Hospital Santa Rita conta com equipamentos de ponta e equipe multidisciplinar qualificada em atendimento de urgência e emergência. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Que a agilidade na prestação da assistência médica à pessoa com problemas cardíacos, neurológicos e vasculares é essencial para aumentar as chances de uma recuperação com nenhuma ou poucas sequelas não é novidade. Médicos das mais diversas especialidades alertam para a importância do socorro imediato.

A novidade é o suporte oferecido pelo Complexo Cardioneurovascular, com equipamentos de ponta e equipe multidisciplinar qualificada em atendimento de urgência e emergência agora disponível no Espírito Santo.

Recém-inaugurado no Hospital Santa Rita, o Complexo reúne as três especialidades que tratam a aterosclerose, que é a causa básica do infarto, do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e que está relacionada ao aneurisma de aorta.

ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR

Equipes médicas atuam de forma interdisciplinar para o melhor e mais assertivo atendimento ao paciente no Complexo Cardioneurovascular. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

No Complexo, o paciente será avaliado, acompanhado e tratado de forma interdisciplinar e plena em todos os momentos de sua doença, desde a chegada ao pronto-socorro e nas demais unidades do Santa Rita que se fizerem necessárias para o melhor atendimento, como UTI Cardioneurovascular, Hemodinâmica, Centro Cirúrgico, apartamentos e consultórios.

O cardiologista Renato Serpa, coordenador do setor cardiológico do Complexo, explica que nessa estrutura de atendimento as especialidades afins atuam em conjunto para aumentar a excelência e humanização do tratamento.

“A agilidade é uma das partes importantes no processo para salvar vidas e reduzir danos em situações como o início de um infarto, a possibilidade de um AVC ou na rotura de um aneurisma da aorta”, explica o médico.

Ainda de acordo com o médico, além das intervenções já realizadas, como angioplastias coronárias com stents no infarto agudo do miocárdio e abordagem do AVC, obstruções em vasos periféricos e aneurismas, o Complexo atenderá aos casos de cardiopatias estruturais e congênitas.

"O objetivo é oferecer o melhor atendimento às anormalidades ou problemas nas válvulas ou no músculo cardíaco, bem como dos bebês que nascem com doenças do coração e que precisam de intervenções nas primeiras horas de vida para sobreviverem”, esclarece o médico. Trata-se de um atendimento especializado e diferenciado que unirá experiência e tecnologia no tratamento das cardiopatias estruturais de forma cada vez menos invasiva e proporcionando uma recuperação mais precoce.

No que diz respeito às questões neurológicas, o coordenador do setor de neurologia e neurocirurgia do Complexo, Alexandre Ottoni, informa que o paciente contará com todo o suporte necessário para o mais ágil e assertivo tratamento, o que inclui, por exemplo, a identificação do tipo de AVC e a conduta mais eficiente para o caso apresentado.

“Contamos com equipamentos de última geração que proporcionam agilidade e precisão para que seja possível prestar o melhor atendimento ao paciente”, ressalta Ottoni.

A mais nova tecnologia para atendimento aos casos suspeitos de AVC é o software de inteligência artificial denominado Rapid. "Ele fica acoplado ao tomógrafo e à ressonância do hospital para que, no momento da realização do exame, o resultado seja enviado imediatamente para os médicos da equipe. O software é capaz de identificar e quantificar o volume de tecido cerebral que pode ser salvo com a recanalização da artéria, aumentando a assertividade e rapidez na indicação da intervenção e reduzindo, dessa forma, o risco de sequelas neurológicas."

Já no que se refere aos problemas vasculares, o cirurgião vascular Rodrigo França, coordenador do setor vascular do Complexo, alerta que qualquer doença que altere e/ou afete a integridade dos vasos sanguíneos pode ser entendida como uma doença vascular. Isso porque elas fazem com que a circulação seja afetada, sobretudo nos membros inferiores e superiores, no cérebro e no abdome.

Ainda de acordo com Rodrigo França, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e compreendem uma grande variedade de problemas nas artérias, nas veias e também nos vasos linfáticos. “Nossa equipe, em conjunto com as demais equipes e estrutura oferecida pelo Complexo, está capacitada a diagnosticar e tratar as mais variadas doenças vasculares, desde aquelas que geram um comprometimento circulatório (como as obstruções arteriais ou tromboses venosas), como aquelas que geram a dilatação das artérias (aneurismas), com os riscos específicos em cada parte do organismo. Seja de forma clínica, seja cirúrgica, seja por meio de procedimentos minimamente invasivos, a equipe está pronta e com toda a rapidez e atenção que cada situação exige”, destaca o médico.

Dessa forma, de acordo com ele, em resumo, “diagnosticar com rapidez e eficiência os problemas vasculares e iniciar o tratamento precocemente são de suma importância. Com o Complexo Cardioneurovascular, as equipes médicas atuam de forma interdisciplinar para o melhor e mais assertivo atendimento ao paciente”, conclui o angiologista.

Esse modelo de atendimento implantado no Hospital Santa Rita segue o formato existente e de sucesso do Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, uma das instituições de saúde referência mundial em diversas especialidades.

PRINCIPAIS SINAIS DE ALERTA