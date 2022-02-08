Ensino para formar profissionais bem preparados e cidadãos conscientes

Para os especialistas, a escola não deve assumir o papel da família, mas pode ser uma aliada para identificar questões relevantes para os estudantes. Crédito: Talita Vieira/Divulgação Monteiro

Experimente perguntar a um gestor ou a um especialista em recursos humanos sobre o que se espera de um bom profissional, levando em conta as demandas de nossos dias e as expectativas para o futuro.

A resposta passará, é claro, por uma sólida e consistente formação em sua área de atuação, mas envolverá, certamente, outros atributos, tão importantes quanto e que independem da carreira escolhida.

Entre os exemplos, estarão características como saber trabalhar em equipe; respeitar as diferenças; ter foco, mas, ao mesmo tempo, adotar uma postura aberta, flexível e capaz de ouvir; ser criativo; ter iniciativa e protagonismo; saber lidar com problemas e buscar soluções; ter responsabilidade e disciplina, sem abrir mão da inovação e de uma forma de pensar para além do óbvio.

Além disso, num momento em que vida pessoal e profissional estão cada vez mais entrelaçadas, valores como uma formação humanizada, consciente, crítica e responsável do ponto de vista da cidadania também fazem a diferença.

Na Escola Monteiro, todo o projeto pedagógico é construído nessas duas frentes. “Desde o início, quando a escola foi criada há mais de 50 anos, uma formação, ao mesmo tempo, sólida, humanizada e inovadora – onde alunos têm voz, vez e meios para se expressar – é o nosso objetivo diário”, afirma Penha Tótola, diretora pedagógica da Escola Monteiro.

O projeto se transfigura em várias iniciativas na medida em que a escola se mantém aberta ao novo, cria canais de escuta ativa, busca formas de estar sempre próxima dos alunos e das famílias, oferece material didático e estrutura pedagógica diferenciados, desenvolve projetos e estudos do meio, aplica a interdisciplinaridade e sai na frente na hora de colocar iniciativas positivas em prática – como é o caso da antecipação da disciplina de projeto de vida, que agora passa a fazer parte do currículo geral.

A Escola Monteiro busca oferecer uma formação, ao mesmo tempo, sólida, humanizada e inovadora, onde alunos têm voz, vez e meios para se expressar Crédito: Talita Vieira/Divulgação Monteiro

ALGUMAS INICIATIVAS DIFERENCIADAS DA ESCOLA MONTEIRO

Espaço Maker. Saiba mais como funciona assistindo ao vídeo.

Contraturno com aulas práticas de Inglês e projetos práticos.

Quatro aulas de Inglês por semana.

Espanhol a partir do 6º ano do ensino fundamental.

Estudos do meio (viagens de estudo, interação com a cidade, a cultura capixaba e o meio ambiente a partir de experiências práticas).

Projetos interdisciplinares (feira integrada anual com projetos que reúnem conteúdos trabalhados de diversas disciplinas associadas).

Aulas de ioga semanais do 1º ano do ensino fundamental ao ensino médio.

Novo ensino médio com a disciplina de projeto de vida, que ajuda o aluno a se conhecer e, a partir daí, definir suas áreas de interesse, começando a traçar sua trajetória como ser humano e profissional; além de horário diferenciado e integral.

Projetos sociais e ambientais.

Estímulo à cultura e à leitura com aulas ao ar-livre de contação de história, aulas semanais na biblioteca, Semana Cultural, Escambo Literário – que permite a troca de livros e ainda doação de obras para outras escolas e instituições sociais.

Assembleias com os alunos realizadas quinzenalmente por turma.

Conselho de Pais (pais representantes de turma para ser mais um canal de comunicação com a escola).

Escola de Pais (espaço de palestras e formação sobre temas relacionados à educação).

Festa da Família anual (evento realizado há anos, que substitui comemorações específicas para dia dos pais ou das mães e acolhe famílias dos alunos independente do formato, com integração, oficinas e brincadeiras).

Festa Junina que mobiliza a comunidade escolar e o bairro da Enseada do Suá.

Teatro, Música e Artes na grade curricular, dependendo da etapa.

Disponibilidade de turno integral para todas as séries.

Projeto Bem-Estar – iniciativa da Escola Monteiro voltada para o bem-estar da comunidade escolar, incluindo todas as séries e englobando inúmeras iniciativas práticas que levam em conta as demandas, a faixa etária, o momento social e psíquico de cada público. Conheça, por exemplo, a iniciativa desenvolvida juntos aos 1º anos do ensino fundamental, focada na adoção de hábitos mais saudáveis, pensando em saúde como uma integração indissociável entre corpo e mente: clique aqui para conhecer.



A Escola Monteiro é parceira das famílias por entender o aluno como um indivíduo que tem suas vivências, potencialidades e dificuldades. Crédito: Talita Vieira/Divulgação Monteiro

ESCOLA MONTEIRO