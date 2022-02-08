Ensino para formar profissionais bem preparados e cidadãos conscientes

Experimente perguntar a um gestor ou a um especialista em recursos humanos sobre o que se espera de um bom profissional, levando em conta as demandas de nossos dias e as expectativas para o futuro.
A resposta passará, é claro, por uma sólida e consistente formação em sua área de atuação, mas envolverá, certamente, outros atributos, tão importantes quanto e que independem da carreira escolhida.
Entre os exemplos, estarão características como saber trabalhar em equipe; respeitar as diferenças; ter foco, mas, ao mesmo tempo, adotar uma postura aberta, flexível e capaz de ouvir; ser criativo; ter iniciativa e protagonismo; saber lidar com problemas e buscar soluções; ter responsabilidade e disciplina, sem abrir mão da inovação e de uma forma de pensar para além do óbvio.
Além disso, num momento em que vida pessoal e profissional estão cada vez mais entrelaçadas, valores como uma formação humanizada, consciente, crítica e responsável do ponto de vista da cidadania também fazem a diferença.
Na Escola Monteiro, todo o projeto pedagógico é construído nessas duas frentes. “Desde o início, quando a escola foi criada há mais de 50 anos, uma formação, ao mesmo tempo, sólida, humanizada e inovadora – onde alunos têm voz, vez e meios para se expressar – é o nosso objetivo diário”, afirma Penha Tótola, diretora pedagógica da Escola Monteiro.
O projeto se transfigura em várias iniciativas na medida em que a escola se mantém aberta ao novo, cria canais de escuta ativa, busca formas de estar sempre próxima dos alunos e das famílias, oferece material didático e estrutura pedagógica diferenciados, desenvolve projetos e estudos do meio, aplica a interdisciplinaridade e sai na frente na hora de colocar iniciativas positivas em prática – como é o caso da antecipação da disciplina de projeto de vida, que agora passa a fazer parte do currículo geral.
ALGUMAS INICIATIVAS DIFERENCIADAS DA ESCOLA MONTEIRO
- Espaço Maker. Saiba mais como funciona assistindo ao vídeo.
- Contraturno com aulas práticas de Inglês e projetos práticos.
- Quatro aulas de Inglês por semana.
- Espanhol a partir do 6º ano do ensino fundamental.
- Estudos do meio (viagens de estudo, interação com a cidade, a cultura capixaba e o meio ambiente a partir de experiências práticas).
- Projetos interdisciplinares (feira integrada anual com projetos que reúnem conteúdos trabalhados de diversas disciplinas associadas).
- Aulas de ioga semanais do 1º ano do ensino fundamental ao ensino médio.
- Novo ensino médio com a disciplina de projeto de vida, que ajuda o aluno a se conhecer e, a partir daí, definir suas áreas de interesse, começando a traçar sua trajetória como ser humano e profissional; além de horário diferenciado e integral.
- Projetos sociais e ambientais.
- Estímulo à cultura e à leitura com aulas ao ar-livre de contação de história, aulas semanais na biblioteca, Semana Cultural, Escambo Literário – que permite a troca de livros e ainda doação de obras para outras escolas e instituições sociais.
- Assembleias com os alunos realizadas quinzenalmente por turma.
- Conselho de Pais (pais representantes de turma para ser mais um canal de comunicação com a escola).
- Escola de Pais (espaço de palestras e formação sobre temas relacionados à educação).
- Festa da Família anual (evento realizado há anos, que substitui comemorações específicas para dia dos pais ou das mães e acolhe famílias dos alunos independente do formato, com integração, oficinas e brincadeiras).
- Festa Junina que mobiliza a comunidade escolar e o bairro da Enseada do Suá.
- Teatro, Música e Artes na grade curricular, dependendo da etapa.
- Disponibilidade de turno integral para todas as séries.
- Projeto Bem-Estar – iniciativa da Escola Monteiro voltada para o bem-estar da comunidade escolar, incluindo todas as séries e englobando inúmeras iniciativas práticas que levam em conta as demandas, a faixa etária, o momento social e psíquico de cada público. Conheça, por exemplo, a iniciativa desenvolvida juntos aos 1º anos do ensino fundamental, focada na adoção de hábitos mais saudáveis, pensando em saúde como uma integração indissociável entre corpo e mente: clique aqui para conhecer.
ESCOLA MONTEIRO
Atendimento:
De segunda a sexta, das 7h às 19h
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Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 20 I Enseada do Suá, Vitória - ES