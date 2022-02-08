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Ensino para formar profissionais bem preparados e cidadãos conscientes

Na Escola Monteiro, projeto pedagógico busca oferecer um sólido e consistente preparo dos alunos, mas também uma formação humanizada, consciente, crítica e responsável do ponto de vista da cidadania

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:30
Para os especialistas, a escola não deve assumir o papel da família, mas pode ser uma aliada para identificar questões.
Para os especialistas, a escola não deve assumir o papel da família, mas pode ser uma aliada para identificar questões relevantes para os estudantes. Crédito: Talita Vieira/Divulgação Monteiro
Experimente perguntar a um gestor ou a um especialista em recursos humanos sobre o que se espera de um bom profissional, levando em conta as demandas de nossos dias e as expectativas para o futuro.
A resposta passará, é claro, por uma sólida e consistente formação em sua área de atuação, mas envolverá, certamente, outros atributos, tão importantes quanto e que independem da carreira escolhida.
Entre os exemplos, estarão características como saber trabalhar em equipe; respeitar as diferenças; ter foco, mas, ao mesmo tempo, adotar uma postura aberta, flexível e capaz de ouvir; ser criativo; ter iniciativa e protagonismo; saber lidar com problemas e buscar soluções; ter responsabilidade e disciplina, sem abrir mão da inovação e de uma forma de pensar para além do óbvio.

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Além disso, num momento em que vida pessoal e profissional estão cada vez mais entrelaçadas, valores como uma formação humanizada, consciente, crítica e responsável do ponto de vista da cidadania também fazem a diferença.
Na Escola Monteiro, todo o projeto pedagógico é construído nessas duas frentes. “Desde o início, quando a escola foi criada há mais de 50 anos, uma formação, ao mesmo tempo, sólida, humanizada e inovadora – onde alunos têm voz, vez e meios para se expressar – é o nosso objetivo diário”, afirma Penha Tótola, diretora pedagógica da Escola Monteiro.
O projeto se transfigura em várias iniciativas na medida em que a escola se mantém aberta ao novo, cria canais de escuta ativa, busca formas de estar sempre próxima dos alunos e das famílias, oferece material didático e estrutura pedagógica diferenciados, desenvolve projetos e estudos do meio, aplica a interdisciplinaridade e sai na frente na hora de colocar iniciativas positivas em prática – como é o caso da antecipação da disciplina de projeto de vida, que agora passa a fazer parte do currículo geral.

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A Escola Monteiro busca oferecer uma formação, ao mesmo tempo, sólida, humanizada e inovadora, onde alunos têm voz, vez e meios para se expressar Crédito: Talita Vieira/Divulgação Monteiro

ALGUMAS INICIATIVAS DIFERENCIADAS DA ESCOLA MONTEIRO

  • Espaço Maker. Saiba mais como funciona assistindo ao vídeo
  • Contraturno com aulas práticas de Inglês e projetos práticos.
  • Quatro aulas de Inglês por semana.
  • Espanhol a partir do 6º ano do ensino fundamental.
  • Estudos do meio (viagens de estudo, interação com a cidade, a cultura capixaba e o meio ambiente a partir de experiências práticas).
  • Projetos interdisciplinares (feira integrada anual com projetos que reúnem conteúdos trabalhados de diversas disciplinas associadas).
  • Aulas de ioga semanais do 1º ano do ensino fundamental ao ensino médio.
  • Novo ensino médio com a disciplina de projeto de vida, que ajuda o aluno a se conhecer e, a partir daí, definir suas áreas de interesse, começando a traçar sua trajetória como ser humano e profissional; além de horário diferenciado e integral.
  • Projetos sociais e ambientais.
  • Estímulo à cultura e à leitura com aulas ao ar-livre de contação de história, aulas semanais na biblioteca, Semana Cultural, Escambo Literário – que permite a troca de livros e ainda doação de obras para outras escolas e instituições sociais.
  • Assembleias com os alunos realizadas quinzenalmente por turma.
  • Conselho de Pais (pais representantes de turma para ser mais um canal de comunicação com a escola).
  • Escola de Pais (espaço de palestras e formação sobre temas relacionados à educação).
  • Festa da Família anual (evento realizado há anos, que substitui comemorações específicas para dia dos pais ou das mães e acolhe famílias dos alunos independente do formato, com integração, oficinas e brincadeiras).
  • Festa Junina que mobiliza a comunidade escolar e o bairro da Enseada do Suá.
  • Teatro, Música e Artes na grade curricular, dependendo da etapa.
  • Disponibilidade de turno integral para todas as séries.
  • Projeto Bem-Estar – iniciativa da Escola Monteiro voltada para o bem-estar da comunidade escolar, incluindo todas as séries e englobando inúmeras iniciativas práticas que levam em conta as demandas, a faixa etária, o momento social e psíquico de cada público. Conheça, por exemplo, a iniciativa desenvolvida juntos aos 1º anos do ensino fundamental, focada na adoção de hábitos mais saudáveis, pensando em saúde como uma integração indissociável entre corpo e mente: clique aqui para conhecer

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A Escola Monteiro é parceira das famílias por entender o aluno como um indivíduo que tem suas vivências, potencialidades e dificuldades. Crédito: Talita Vieira/Divulgação Monteiro

ESCOLA MONTEIRO 

Atendimento:

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Telefones:

(27) 3325-3941 e (27) 99255-2359

E-mail:

Instagram:

Facebook:

Site:

Endereço:

Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, 20 I Enseada do Suá, Vitória - ES

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