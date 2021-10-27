Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Tradição de comida da roça ganha espaço de forma prática na cidade

Quem mora na cidade nem sempre consegue encontrar um tempero do interior para matar saudade da roça, por isso a Casa do Torresmo tem expandido a franquia com 11 lojas no Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 18:30
Segundo especialistas a demanda por comidas da roça tem aumentado porque o dia a dia na cidade é muito corrido
Segundo especialistas a demanda por comidas da roça tem aumentado porque o dia a dia na cidade é muito corrido Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação
Para o técnico de informática Júlio Feitoza Nunes, de 39 anos, um final de semana ideal sempre tem alguma coisa para comer à tarde enquanto assiste ao jogo de futebol e aproveita o domingo em família. Por causa do lado mineiro, herdou o gosto por comida da roça e, para ele, a combinação perfeita sempre inclui um bom e crocante torresmo.
Mas como morador de Cariacica, nem sempre é fácil encontrar na cidade a tradição da culinária do interior. Por isso, Júlio Feitoza relembra que durante as viagens para a casa de praia da família em Jacaraípe, na Serra, é obrigatória uma parada na Casa do Torresmo para abastecer o estoque e levar alguns pratos para as reuniões entre amigos.
“Já até tentei provar de outros lugares, mas não é a mesma coisa, principalmente a torrespoca. É o único lugar que minha filha e eu conseguimos comer. É bem sequinho, crocante e sempre faz muito sucesso. Quem não chega na hora marcada, corre o risco de ficar sem”, revela.
Cliente fiel há alguns anos, o técnico de informática conta que tem como tradição pessoal chegar na rotisseria, pedir um bolinho de linguiça e sair da loja aproveitando o sabor. Agora com o aumento da franquia e novas unidades na Grande Vitória, Júlio Feitoza comemora a facilidade em adquirir os produtos.
O técnico de informática Júlio Feitoza Nunes, de 39 anos, é cliente fiel da Casa do Torresmo há alguns anos e tem até boné da franquia.
O técnico de informática Júlio Feitoza Nunes, de 39 anos, é cliente fiel da Casa do Torresmo há alguns anos e tem até boné da franquia Crédito: Arquivo pessoal
Quem também ficou feliz com a expansão da marca foi o coordenador comercial Leonardo dos Santos Có, 43. “Sempre que vai rolar uma cervejinha tem que ter o torresmo para acompanhar”, destaca.
Segundo ele, somada à qualidade dos produtos está o bom atendimento, o que contribuiu para que se tornasse um cliente fiel da rotisseria há mais de 10 anos

QUALIDADE EM FOCO 

De acordo com a consultora de qualidade de alimentos da Casa do Torresmo, Lucila Vidigal Costa, essa demanda por comidas da roça tem aumentado porque o dia a dia na cidade é muito corrido. Segundo ela, a procura é por pratos saborosos, temperados e práticos para o final de semana.
“As pessoas comem primeiro com os olhos, então a capacitação dos funcionários é feita pensando na manipulação dos alimentos, de acordo com a vigilância sanitária, mantendo sempre a boa aparência. Mas além disso, nos preocupamos em manter um controle de qualidade para verificar os produtos desde a matéria-prima”, ressalta.
Para garantir produtos de qualidade, todas as lojas trabalham com banha de porco, explica um dos responsáveis pela empresa, Thiago de Freitas Wandekoken. A ideia é manter um modo de produção artesanal e, é claro, assegurar o sabor da roça.
A procura é por pratos saborosos, temperados e práticos para o final de semana.
A procura é por pratos saborosos, temperados e práticos para o final de semana. Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação

CASA DO TORRESMO 

Com 18 anos no mercado, a Casa do Torresmo é a primeira franquia de torresmo do Brasil. A missão da marca é oferecer produtos de qualidade à mesa dos clientes e amigos.

Site

Endereço

Rua Jacira, 200 - Jardim Atlântico, Serra - ES

Instagram

Seja um franqueado

Veja Também

Da barriguinha tradicional à goiabada: veja novas versões do torresmo

Primeira franquia de torresmo do país é 100% capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados