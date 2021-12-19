7 dicas de petiscos para criar sua própria roda de boteco em casa

Combinando o melhor dos dois mundos em uma harmonia agridoce, a costelinha ao molho barbecue é uma boa pedida para quem quer dar uma diferenciada entre os petiscos mais tradicionais Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação

Sempre há motivos para reunir amigos, familiares e até mesmo a turma do trabalho, inclusive com a chegada das confraternizações de final de ano. Nada melhor para esses encontros do que uma comida boa e muita fartura. Na dúvida do que escolher como cardápio, uma roda de boteco com torresmo e cervejinha gelada geralmente agrada todo mundo. Que tal montar uma na sua própria casa para dividir essas delícias com quem você ama ter por perto?

Para quem não quer ter trabalho, basta passar na Casa do Torresmo e encomendar algumas das estrelas dessa festa como: bolinho de linguiça, costelinha ao molho barbecue, feijão tropeiro, vinagrete e, claro, os famosos torresmos de rolo, pipoquinha ou barriguinha.

Com um preparo 100% artesanal, os produtos da rede são até mais saudáveis, como explica a engenheira e consultora de qualidade de alimentos da Casa do Torresmo, Lucila Vidigal Costa. Então, nada de desculpas. Dá para abrir uma exceção para apreciar os quitutes de uma roda de boteco e ainda se preocupar com a saúde.

“Nos finais de semana, as pessoas, geralmente, buscam por praticidade, principalmente, com a vida corrida. A carne de porco, na verdade, é uma carne mais leve e o preparo na banha permite um produto mais saudável, já que ela é de origem animal”, destaca.

Quem não tem tempo de passar em uma das unidades, também pode encomendar alguns produtos para serem entregues à domicílio. “Temos embalagens que nos permitem vender o torresmo por meio do delivery e transportá-lo para casa”, comenta uma das proprietárias, Thiara Wandekoken.

Pensando nisso, separamos 7 dicas de petiscos para você montar uma roda de boteco em casa. Confira!

COMO MONTAR UMA RODA DE BOTECO EM CASA

01 Bolinho de linguiça Com uma massa de linguiça artesanal e temperos naturais, o bolinho de linguiça é sempre uma unanimidade entre os amantes de comidinhas de boteco. 02 Feijão tropeiro Tradicional na culinária brasileira, o feijão tropeiro é um prato que está entre os favoritos da população. Por isso, vale a pena incluí-lo na roda de boteco. Clássico é clássico. 03 Torresmo de rolo Clássico e saboroso, o torresmo de rolo da Casa do Torresmo é crocante, carnudo e famoso por ser de uma receita que levou anos para ser concluída. Não tem como montar uma roda de boteco sem ele. 04 Barriguinha Outro petisco de tradição em uma roda de boteco, o torresmo barriguinha da Casa do Torresmo é bem recheado e para garantir a maciez passa por processos 100% artesanais. 05 Bolinho de feijoada Quem ama um bolinho apenas para abrir o apetite, esse aperitivo feito com feijoada combina com muitos temperos, molhos e, claro, uma cervejinha. 06 Costelinha ao molho barbecue Combinando o melhor dos dois mundos em uma harmonia agridoce, a costelinha ao molho barbecue é uma boa pedida para quem quer dar uma diferenciada entre os petiscos mais tradicionais de uma roda de boteco. 07 Torrespoca Tem quem conheça esse petisco como biscoitinho de porco, mas independente do nome, a torrespoca é quase unanimidade entre os amantes de uma roda de boteco. Produto mais vendido da Casa do Torresmo, dá para comer igual pipoca

CASA DO TORRESMO

Com 18 anos no mercado, a Casa do Torresmo é a primeira franquia de torresmo do Brasil. A missão da marca é oferecer produtos de qualidade à mesa dos clientes e amigos.

A empresa possui dois modelos de negócio: a rotisseria, no estilo compre e leve, e o botequim, uma nova experiência para o cliente saborear os produtos dentro da loja como um restaurante.

Além do espaço em Jacaraípe, a Casa do Torresmo possui outras 10 unidades no Espírito Santo, e três lojas em São Paulo, um botequim e duas rotisserias.