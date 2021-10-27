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Da barriguinha tradicional à goiabada: veja novas versões do torresmo

Maçaricado com goiabada? Sabia que existem diferentes formas de servir o toucinho do porco? Na Casa do Torresmo você pode encontrar as mais diferentes opções

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 19:00
O torresmo maçaricado com goiabada é um dos mais pedidos, apesar dos clássicos também possuírem um carinho especial entre os clientes mais fiéis.
O torresmo maçaricado com goiabada é um dos mais pedidos, apesar dos clássicos também possuírem um carinho especial entre os clientes mais fiéis. Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação
Se a vida lhe der limões, dá-lhe torresmo. Pelo menos, foi o que pensou João Bosco Wandekoken. Dono de um antigo kilão em Jacaraípe, ele decidiu aproveitar a carne de porco que não tinha saída entre os clientes e vender para os quiosques da região servirem em porções ou acompanhamento. O sabor pegou, a receita fez sucesso, e, assim, foi fundada a Casa do Torresmo, a primeira franquia desse tipo de petisco no Brasil.
“Foi há mais de 20 anos e durante esse tempo desenvolvemos as receitas a partir do aprendizado acumulado. Nossa primeira loja foi em Jacaraípe e, quando sentimos que o nome já era conhecido, abrimos a rotisseria para começar o processo de franquia. Foi aí que o torresmo virou o nosso carro-chefe”, revela João Bosco.
Com 11 lojas no Espírito Santo e três unidades em São Paulo, a Casa do Torresmo cresceu. Mas se engana quem pensa que a franquia é dona de um sucesso só. “Antigamente, eu também fazia muita linguiça para vender, então tivemos a ideia de fazer bolinhos. Chegamos em uma receita com sabores especiais e hoje a aceitação é enorme”, relembra o fundador.

NOVAS VERSÕES

Nessa busca por diferentes temperos e formas de preparo, novas versões do torresmo surgiram. O maçaricado com goiabada, por exemplo, é famoso e um dos mais pedidos, apesar dos clássicos também possuírem um carinho especial entre os clientes mais fiéis.
A Casa do Torresmo também investe no bolino de linguiça, uma receita com sabores especiais.
A Casa do Torresmo também investe no bolino de linguiça, uma receita com sabores especiais Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação
“Aqui temos uma ótima saída da tábua de torresmo e o maçaricado com goiabada. Somos uma novidade porque não existe outro estabelecimento que ofereça esse tipo de serviço”, explica a responsável pela franquia do Morumbi, Thiara de Freitas Wandekoken. Ela também destaca que o público-alvo é bem familiar, assim como a administração dos negócios da marca.
O fundador da marca brinca que é comum acharem que ele é mineiro, mas João Bosco Wandekoken é um capixaba com orgulho. Desde o início esteve acompanhado da esposa e hoje comanda os negócios junto dos dois filhos e do neto. “Fomos convidados a participar do Grande Prêmio da Fórmula 1, em novembro. Vamos levar o nosso torresmo com estandes e vendedores ambulantes”, pontua.

OS CARROS CHEFE DA CASA 

“O mais tradicional chamamos de torrespoca, aquele que se come como tira-gosto e no feijão tropeiro. Já o torresmo de rolo é feito da barriga do porco. Esse é mais temperado e vem bem recheado de carne”, detalha João Bosco.
Segundo ele, outro clássico é o torresmo barriguinha, conhecido por também ser bem carnudo. Macio e suculento, esse prato pode ser servido como entrada ou acompanhamento.
Tábua de torresmos tem uma ótima saída entre os clientes da franquia.
Tábua de torresmos tem uma ótima saída entre os clientes da franquia Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação
Quando o assunto é produção, o filho do fundador, Thiago de Freitas Wandekoken, explica que as receitas dos pratos servidos nas rotisserias e botequins são ensinados aos franqueados pela matriz. No entanto, todo torresmo vendido na rede sai da sede em Jacaraípe.
“Produzimos 15 toneladas por mês, mas por maior que seja o modo de preparo, ele ainda é todo artesanal. Isso porque nos preocupamos com um controle de qualidade entre as lojas. Então, oferecemos seis produtos e treinamento para que as franquias produzam algumas receitas”, pontua Thiago de Freitas.
Segundo ele, apesar do cardápio entre as unidades ser semelhante, a regionalização influencia nas ofertas e produtos disponíveis. As lojas de São Paulo, por exemplo, aos sábados oferecem feijoada, devido a demanda.

CASA DO TORRESMO 

Com 18 anos no mercado, a Casa do Torresmo é a primeira franquia de torresmo do Brasil. A missão da marca é oferecer produtos de qualidade à mesa dos clientes e amigos.
A marca possui dois modelos de negócio: a rotisseria, no estilo compre e leve, e o botequim, uma nova experiência para o cliente saborear os produtos dentro da loja como um restaurante.
Além do espaço em Jacaraípe, a Casa do Torresmo possui outras 10 unidades, apenas no Espírito Santo, e três lojas em São Paulo, uma botequim e duas rotisserias. Segundo Thiago de Freitas Wandekoken, a expectativa de crescimento para os próximos anos é de aumentar o número total para 80 estabelecimentos.

Site

Endereço

Rua Jacira, 200 - Jardim Atlântico, Serra - ES

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