Monte um final de semana e vamos dizer qual torresmo combina com você

Praia, piscina, cinema com amigos ou família, as opções são inúmeras, e todas elas combinam com um bom petisco. Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação

A semana nem precisa terminar para começar a programar os rolês de sábado e domingo. Praia, piscina, cinema em casa com amigos ou família, as opções são inúmeras, e todas elas combinam com um bom petisco.

Uma das paixões nacionais, o torresmo é a pedida certa para qualquer ocasião. Mas sabia que existem diferentes tipos? Tem a clássica barriguinha, o torresmo de rolo, com uma gordurinha mais saudável, e a torrespoca, para comer igual pipoca.

Todos eles, você encontra na Casa do Torresmo. Há 18 anos preparando tudo com muito sabor e tempero. Então, para quem ficou com água na boca e não quer ter dúvida na hora de pedir, preparamos um quiz que vai ajudar a escolher o melhor produto para o seu fim de semana.