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Monte um final de semana e vamos dizer qual torresmo combina com você

Na hora de escolher o rolê do final de semana, as opções são inúmeras e todas elas combinam com um torresmo. Mas você sabe identificar o seu tipo ideal?

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:49

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 17:49
Praia, piscina, cinema com amigos ou família, as opções são inúmeras, e todas elas combinam com um bom petisco.
Praia, piscina, cinema com amigos ou família, as opções são inúmeras, e todas elas combinam com um bom petisco. Crédito: Casa do Torresmo/Divulgação
A semana nem precisa terminar para começar a programar os rolês de sábado e domingo. Praia, piscina, cinema em casa com amigos ou família, as opções são inúmeras, e todas elas combinam com um bom petisco.
Uma das paixões nacionais, o torresmo é a pedida certa para qualquer ocasião. Mas sabia que existem diferentes tipos? Tem a clássica barriguinha, o torresmo de rolo, com uma gordurinha mais saudável, e a torrespoca, para comer igual pipoca.
Todos eles, você encontra na Casa do Torresmo. Há 18 anos preparando tudo com muito sabor e tempero. Então, para quem ficou com água na boca e não quer ter dúvida na hora de pedir, preparamos um quiz que vai ajudar a escolher o melhor produto para o seu fim de semana.
Preparado?

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