Especialista em harmonização facial do ES atrai clientes do exterior

Arthur Gasperazzo atua restabelecendo funções no rosto e oferecendo alternativas de tratamento que não sejam apenas cirúrgicas. Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação

Formado em Odontologia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Arthur Gasperazzo tem mais de dez anos de carreira no mercado e é o responsável pelo Instituto Gasperazzo. De Santa Teresa, o cirurgião-dentista tem no currículo cursos pela Europa, Estados Unidos e Coreia do Sul e acredita na possibilidade de unir arte e estética para expressar ao mundo a beleza da face.

No início da carreira atuou com cirurgias de maxilo e ortodontia. Mas foi em 2014 que decidiu virar a chave e, mesmo quando não havia muitos profissionais no Estado, descobriu na estética a chance de trazer benefícios não apenas para a imagem dos pacientes, mas também para a autoestima deles. Assim, Arthur Gasperazzo atua restabelecendo funções no rosto e oferecendo alternativas de tratamento que não sejam apenas cirúrgicas.

“Gosto muito da frase 'uma vez percebida a face com olhos de artista ela precisará da exatidão da ciência' porque une o senso artístico com a técnica científica. Acredito que isso seja indispensável para o profissional reconhecer o ser humano. É preciso entender aquela personalidade ao traduzir em forma de arte o que o paciente gostaria de expressar ao mundo pela beleza do seu rosto”, comenta Arthur Gasperazzo.

SENSO ESTÉTICO E INFLUÊNCIA DA ARTE

Segundo ele, a estética sempre o chamou atenção. Admirador de obras de artes, o cirurgião-dentista acredita que esse é um dos traços pessoais que mais o agrega como profissional. Isso porque, de acordo com Arthur, a visão de mundo é capaz de fornecer diferentes referências e influenciar na execução de um trabalho. O especialista já realizou estágios, cursos e trabalhos internacionais e, hoje, já conta com clientes fora do país.

Admirador de obras de artes, o cirurgião-dentista acredita que esse é um dos traços pessoais que mais o agrega como profissional. Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação

“Em 2014, quase não havia profissionais no Espírito Santo e poucos no Brasil. Comecei, então, de uma forma muito incipiente. Por meio do meu desenvolvimento, elaborei técnicas exclusivas e cresci dentro da profissão. Mas acho que o meu ponto de virada mesmo foi quando decidi empreender. Hoje estou construindo a minha quinta clínica”, ressalta Arthur Gasperazzo.

AMOR PELO TRABALHO

A vontade de aprender e atuar na área da saúde vem desde pequeno, segundo a mãe de Arthur, Valdette Dubberstein Gasperazzo. De acordo com ela, a infância do filho foi quase toda em Santa Teresa e Domingos Martins.

Além da relação familiar, eles também dividem o ambiente profissional. Valdette Gasperazzo é uma das responsáveis pelos agendamentos das consultas no Instituto e conta que esse número cresceu quando Arthur Gasperazzo se encontrou na estética.

“Hoje em dia a gente não pode parar de estudar porque as coisas se atualizam muito rápido e o Arthur desde pequeno mostrou vontade em querer seguir carreira na área da saúde. Como trabalhamos juntos, vejo ele ser apaixonado pelo o que faz, o que também possibilita um contato maior, já que temos uma conexão muito forte”, conta Valdette Gasperazzo.

O INSTITUTO

O Instituto Gasperazzo conta com toda a tecnologia disponível no mercado para tratamentos estéticos da face e do corpo. Com uma equipe de profissionais interdisciplinares, as clínicas trabalham com atendimento personalizado e foco nas individualidades dos pacientes.

“Sendo honesto, como eu vim do interior nunca imaginei conquistar tudo o que conquistei e ter o que tenho hoje. Acredito que o céu é o limite, por isso precisamos estar abertos ao que a vida nos reserva. É preciso muito trabalho, claro, mas no final tudo vale a pena”, finaliza Arthur Gasperazzo.

INSTITUTO GASPERAZZO

Instagram @instituto_gasperazzo Telefone (27) 99976-9526 Endereço Maxxi Advanced Center, Sala 404, Enseada do Suá - Vitória, Espírito Santo