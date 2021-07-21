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5 produtos para prolongar os efeitos de procedimentos estéticos em casa

Instituto Gasperazzo desenvolveu a GlowBox, um kit de produtos que estimulam a divisão celular e a produção de colágeno

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 18:30
Além de prevenir o possível desgaste dos tecidos da face, a manutenção com alguns produtos pode prolongar os resultados dos procedimentos estéticos.
Além de prevenir o possível desgaste dos tecidos da face, a manutenção com alguns produtos pode prolongar os resultados dos procedimentos estéticos. Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação
Manter uma rotina de autocuidado é primordial para o envelhecimento saudável da pele. Além de prevenir o possível desgaste dos tecidos da face, a manutenção com alguns produtos pode prolongar os resultados dos procedimentos estéticos. Por isso, além de contar com um bom profissional, não dá para deixar de fazer a sua parte e incluir sabonetes, antioxidantes e esferas de colágeno na rotina de skincare. 
“Por mais que as tecnologias avancem, não existe um tratamento mágico que transforme a pele em uma única sessão. É preciso fazer manutenção. O paciente deve entender que, dependendo do procedimento, se ele for no consultório uma vez por ano o resultado não vai ser o mesmo”, destaca a farmacêutica Raigna Vasconcellos. 
Pensando nisso, o Instituto Gasperazzo, em parceria com a farmácia Alquimia, desenvolveu a GlowBox, um kit de produtos para um cronograma de cuidados em casa após os procedimentos realizados na clínica. 
Os produtos são destinados a acalmar a pele no pós-tratamento, estimular a divisão celular e a produção de colágeno a fim de potencializar os resultados.

GLOWBOX NA ROTINA

Pensando nisso, o Instituto Gasperazzo, em parceria com a farmácia Alquimia, desenvolveu a GlowBox, um kit de produtos para um cronograma de cuidados em casa após os procedimentos realizados na clínica. 
Pensando nisso, o Instituto Gasperazzo, em parceria com a farmácia Alquimia, desenvolveu a GlowBox, um kit de produtos para um cronograma de cuidados em casa após os procedimentos realizados na clínica.  Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação
Já inclusa na rotina da administradora empresarial Leide Pires dos Santos Cabral, a GlowBox tem auxiliado na manutenção diária dos fios de PDO e tratamento com laser realizado no Instituto. 
“Sou muito exigente com a minha pele, por isso executo todos os protocolos indicados para um acompanhamento correto. Entendo que nenhum profissional consegue sozinho mudar a sua pele. O prolongamento dos efeitos também depende do que fazemos ao sair do consultório, já que estamos sempre expostos ao sol e vivemos em uma cidade praiana”, comenta.

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Leide conta que seu produto favorito do kit são as esferas bioestimuladoras de colágeno que possuem resultado imediato. Além disso, destaca que o tratamento não é nada agressivo e os resultados são mais naturais.
“Minha pele estava muito apagada e sem brilho, por isso procurei um profissional que pudesse me recomendar algum procedimento para melhorar a minha autoestima. Apliquei os fios de PDO e fiz um tratamento com laser maravilhoso. Agora, em casa, eu procuro fazer uma manutenção desses resultados”, aponta a administradora empresarial. 

CONHEÇA OS PRODUTOS DA GLOWBOX

Esferas bioestimuladoras de colágeno

Pode ser utilizado após procedimentos de peeling ou tratamentos com laser para renovar a pele. O produto atua ao longo do dia estimulando o clareamento da face e do corpo.
Além da opção diurna, a GlowBox conta com uma versão noturna em uma proposta mais robusta. Isso porque, nesse horário, a pele não está exposta à luz do sol, então à noite é o período ideal para hidratar e proteger a região pós-procedimento.
Para limpeza facial, é preciso que um sabonete mantenha o pH da pele em valores ideais sem desbalancear o manto hidrolipídico.
Com o objetivo de realizar um tratamento interno e externo, a GlowBox conta com gotas de ceramida, constituintes da nossa pele. São recomendadas 11 gotas diariamente para manter a sinergia entre os tratamentos orais e tópicos.
São esferas concentradas com peptídeos que ajudam a manter e estimular o colágeno. O uso deve ser feito uma vez por semana ou a cada 10 dias. O cliente deve diluir e aplicar no rosto para estimular a produção da proteína.

INSTITUTO GASPERAZZO

Instagram

Telefone

(27) 99976-9526

Endereço

Maxxi Advanced Center, Sala 404, Enseada do Suá - Vitória, Espírito Santo

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