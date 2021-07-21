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Homens aderem à harmonização facial e buscam resultados mais naturais

A mudança de comportamento em relação ao autocuidado já é uma realidade e hoje o público masculino ocupa boa parte das agendas das clínicas de estética

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 19:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 19:00
O cirurgião-dentista Arthur Gasperazzo explica que uma tendência que tem aumentado é a busca por um resultado mais natural, proporcionando um visual mais harmônico do rosto.
O cirurgião-dentista Arthur Gasperazzo explica que uma tendência que tem aumentado é a busca por um resultado mais natural, proporcionando um visual mais harmônico do rosto. Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação
Os cuidados com a pele já não são, há algum tempo, preocupações exclusivas do público feminino. O que antes era um tabu, hoje já é uma das principais tendências no mercado estético e os homens estão aderindo cada vez mais a esses procedimentos. 
Apesar dessa mudança de comportamento ser um movimento recente, o cirurgião-dentista Arthur Gasperazzo explica que a expressividade já é bem perceptível e que o objetivo é quase sempre a melhora da autoestima. Segundo ele, uma tendência que tem aumentado é a busca por um resultado mais natural, proporcionando um visual mais harmônico do rosto.
Sem prejudicar o organismo, a harmonização facial tem ganhado atenção entre o público masculino que busca resultados sem grandes mudanças. Como a técnica não envolve procedimentos cirúrgicos e é bem menos invasiva, muitos homens têm aderido aos tratamentos que não causam dor, cicatrizes e são posteriormente absorvidos pelo organismo. 
“Hoje, os homens representam 40% dos meus atendimentos. Acredito que a acessibilidade aos tratamentos ajudou nessa popularização. Além disso, a vaidade masculina está em alta, então eles têm se preocupado mais em estarem bonitos, se vestirem bem e etc.”, destaca Arthur Gasperazzo. 

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Segundo ele, a procura mais comum é por procedimentos de contorno da face e da mandíbula que ajudam na simetria do rosto. Além disso, também destaca que, a partir dos 25 anos, a produção de colágeno diminui, por isso os tratamentos de reposição e estímulo de produção dessa proteína são bem comuns entre os homens.
“Avaliamos o paciente de acordo com a idade, o grau de flacidez e a exposição. Alguns chegam no Instituto querendo mudar as expressões mais suaves do rosto porque ocupam cargos de diretoria, então é necessário ter uma expressão mais séria. Mas tentamos sempre manter a naturalidade e adaptar às preferências do cliente”, ressalta Arthur Gasperazzo. 

O TABU DA VAIDADE MASCULINA 

Esse foi o caso do advogado Gabriel Bridi. Com o objetivo de reparar as assimetrias do rosto, ele procurou o Instituto Gasperazzo para corrigir o que o incomodava há alguns anos. Por acompanhar os procedimentos realizados na clínica, ele afirma que já conhecia o senso estético dos profissionais e a qualidade dos serviços prestados. 
“Para mim esse tipo de cuidado nunca foi um estigma. Sempre fui muito vaidoso e acredito que esse pensamento na sociedade está começando a desaparecer.  Já tinha acompanhando alguns procedimentos e me identifiquei com o senso estético do profissional, que valoriza a naturalidade sem qualquer exagero”, comenta Gabriel Bridi. 
Com o objetivo de reparar as assimetrias do rosto, o advogado Gabriel Bridi procurou o Instituto Gasperazzo para corrigir o que o incomodava há alguns anos.
Com o objetivo de reparar as assimetrias do rosto, o advogado Gabriel Bridi procurou o Instituto Gasperazzo para corrigir o que o incomodava há alguns anos. Crédito: Acervo Pessoal
O Instituto Gasperazzo tem foco nas individualidades e trabalha com um atendimento personalizado por uma equipe de consultoria interdisciplinar. O objetivo é identificar as melhores opções de tratamento com olhares experientes de profissionais capacitados. 
Segundo Arthur Gasperazzo, a clínica atua trabalhando a saúde como um todo. Para os homens que buscam um visual mais harmônico, os procedimentos de autocuidado podem proporcionar mais satisfação e felicidade no dia a dia.
“Contamos com toda a tecnologia disponível no mercado para atender nossos pacientes. O Instituto trabalha com aparelhos de laser e ultrassom para tratamentos estéticos da face e corpo. Também realizamos atendimentos de forma on-line para pacientes fora do Estado e do país, porque eu acredito na importância da autoestima”, finaliza Arthur Gasperazzo. 

INSTITUTO GASPERAZZO 

Instagram

Telefone

(27) 99976-9526

Endereço

Maxxi Advanced Center, Sala 404, Enseada do Suá - Vitória, Espírito Santo

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