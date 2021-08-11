Consultas virtuais crescem para procedimentos estéticos

O Instituto Gasperazzo oferece suporte completo para clientes de fora do Estado. Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação

Com o poder de reduzir distâncias, a tecnologia tem sido uma grande aliada na área da saúde em tempos de pandemia. As consultas virtuais ajudam a agilizar alguns procedimentos, e também a manter os cuidados com o organismo em dia. Quando o assunto é estética, esses atendimentos remotos permitem conhecer profissionais de diferentes lugares e aumentar o campo de pesquisa para realizar tudo com segurança.

Esse foi o caso do pedagogo e biólogo João Paulo Silva Pessoa, que mora no Pará. Preocupado e consciente da necessidade de fazer uma pesquisa minuciosa antes de fechar com alguma clínica, ele estudou bastante as possibilidades. Durante a busca, encontrou o cirurgião-dentista Arthur Gasperazzo, que atende no Espírito Santo, e marcou uma consulta pelo Instagram.

“Acho que o atendimento virtual permite uma acessibilidade maior. Se tivesse que ir até Vitória para uma consulta inicial teria um gasto muito elevado. Aqui até temos esse serviço, mas fica na Capital e a minha intenção era procurar por um profissional de qualidade. Até porque estética é mexer com o visual e a identidade, então não dá para ser com qualquer um”, comenta João Paulo Silva.

Depois de também ter conhecido virtualmente o trabalho do Arthur Gasperazzo, o médico João Paulo Rocha Almeida saiu de São Paulo, onde mora, para realizar os procedimentos no Espírito Santo. De acordo com ele, o objetivo principal era marcar os traços do rosto, prevenir o envelhecimento e rejuvenescer a pele.

“Meu primeiro procedimento vai fazer 10 meses, mas mensalmente avalio com o Arthur algum retoque ou melhoria, então sempre acabo fazendo algum tratamento como botox, peeling ou ácido. Essas transformações digitais são uma forma de adaptação para o momento que estamos vivendo e devem permanecer porque existe um público para essas avaliações a distância. Mas claro que como estamos falando de procedimentos estéticos, o encontro físico é mandatório no final”, destaca João Paulo Rocha.

SUPORTE COMPLETO

O Instituto Gasperazzo, onde atua o cirurgião-dentista Arthur Gasperazzo, oferece suporte completo para clientes de fora do Estado. Assim que é feito o contato, por exemplo, as consultas remotas são marcadas e podem ser feitas em português, inglês ou espanhol. Além do convênio com uma rede de hotéis para hospedagem dos clientes, a clínica também oferece um motorista particular para recebê-los no aeroporto.

“Com a disseminação da informação conseguimos alcançar por meio das redes sociais um público além do Espírito Santo. Já atendi clientes de países como Espanha, Dinamarca, Estados Unidos e Arábia Saudita, com uma média de 15 a 20 consultas on-line por mês”, pontua Arthur Gasperazzo.

Segundo o cirurgião-dentista Arthur Gasperazzo, os procedimentos no Brasil podem ficar até 50% mais baratos do que os realizados nos Estados Unidos Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação

Um grande atrativo para clientes internacionais é o valor cobrado na moeda nacional. Segundo ele, o procedimento no Brasil pode ficar até 50% mais barato do que os realizados nos Estados Unidos. O cirurgião-dentista também comenta que muitos dos pacientes também acabam se apaixonando por Vitória, devido a organização da cidade e dos pontos turísticos capixabas.

“É bem gratificante levar a nossa mensagem para lugares assim e ultrapassar as fronteiras da língua por meio da tecnologia. Nosso objetivo é sempre oferecer tratamento de qualidade e no Brasil estamos avançando muito nessa área”, finaliza Arthur Gasperazzo.

INSTITUTO GASPERAZZO