Tecnologia promete dar um up na eliminação de gordura localizada

O CM Slim emite ondas eletromagnéticas para redução de gordura localizada e em 30 minutos realiza mais de 20 mil contrações musculares na região tratada. Crédito: Instituto Gasperazzo/Divulgação

Já pensou em estimular os músculos com contrações semelhantes aos exercícios físicos, mas sem esforço? Essa é a função do CM Slim, um dos equipamentos mais avançados do mercado de estética. O aparelho emite ondas eletromagnéticas para redução de gordura localizada e em 30 minutos realiza mais de 20 mil contrações musculares na região tratada.

Com uma média de oito sessões, que podem ser realizadas até três vezes por semana, o aparelho melhora o tônus muscular e permite um físico tonificado e saudável. Mas o procedimento não faz milagre sozinho. Mesmo com o tratamento é preciso combinar uma boa alimentação e uma rotina de treinos para um resultado ainda mais eficaz.

Pensando nesses cuidados com o corpo, o empresário Ricardo Goulart decidiu conhecer o mais novo equipamento do Instituto Gasperazzo.

Segundo ele, os resultados saíram como esperado e por isso já recomendou para outros dois amigos. Em 10 sessões, realizadas três vezes por semana, Ricardo Goulart comenta que a partir da sexta sessão já conseguia ver a diferença.

“O procedimento me ajudou a destacar músculos que eu tinha dificuldade de ressaltar mesmo com boa alimentação. Antes de realizar as sessões respondi a um questionário sobre comorbidade e só treinava no dia seguinte ao tratamento, porque o aparelho já realizava as contrações involuntárias simulando os treinos”, relata Ricardo Goulart.

Ricardo Goulart decidiu conhecer o mais novo equipamento do Instituto Gasperazzo e comentou que a partir da sexta sessão já conseguia ver a diferença. Crédito: Arquivo pessoal

Mas caso o indivíduo não esteja realizando exercícios físicos, a fisioterapeuta dermato-funcional e cosmetóloga do Instituto Gasperazzo, Luciana Quintela, explica que o programa pode ser renovado ao final do ciclo de sessões. Entretanto, isso só será possível após a avaliação da equipe profissional.

“Esse procedimento utiliza de uma tecnologia chamada High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer (HI-EMT) e se destaca pela praticidade de aplicação. A sessão é rápida com esforço zero para o paciente durante os estímulos musculares. Ele pode ser realizado na região do abdômen, glúteos, braços, posterior e anterior da coxa”, aponta Luciana Quintela.

A equipe do Instituto Gasperazzo é direcionada para atendimentos corporais e formada por nutrólogos, nutricionistas e fisioterapeutas dermatofuncionais. Durante a avaliação, é considerada a saúde do paciente em geral, estilo de vida e as perspectivas de tratamento.

PROTOCOLO DE BUMBUM

Além do CM Slim, o Instituto Gasperazzo possui um programa de tratamento para remodelar os glúteos. Luciana Quintela explica que o chamado “Protocolo de Bumbum” combina estrategicamente alguns procedimentos para ajudar na tonificação da região.

“Este protocolo é composto pela associação inteligente e estratégica de ativos cosméticos (ingredientes adicionados aos produtos) com tecnologia de entrega que pode ser associado ou não, dependendo da necessidade de cada cliente, com os ativos lipolíticos (que quebram as moléculas de gordura) de maneira injetável e o CM Slim. Um potencializando a ação do outro para entregar alta performance e tratamento estético corporal”, explica Luciana Quintela.

Além desses procedimentos, o Instituto Gasperazzo trabalha com toda a tecnologia disponível no mercado para tratamentos estéticos da face e do rosto. Com foco nas individualidades dos pacientes, as clínicas atuam com uma equipe interdisciplinar de profissionais e atendimento personalizado.

SAIBA MAIS

Todos podem realizar os procedimentos? A maioria das pessoas sim. Todavia, esta tecnologia possui algumas contraindicações absolutas, como gestação, uso de alguns métodos contraceptivos, pacientes oncológicos, cardiopatias, pressão alta e doenças musculares degenerativas. Posso continuar com a musculação? Sim. O ideal é poupar na academia os grupos musculares trabalhados no CM Slim naquele dia e treinar musculação no dia seguinte. Quais áreas do corpo o CM Slim atua? Ele é efetivo em diversas áreas, sendo mais comum seu uso para coxas, bumbum, abdômen, costas e braços. Quantas sessões são necessárias? Em média 8 sessões, podendo ser realizadas até 3x por semana.

O ideal é poupar na academia os grupos musculares trabalhados no CM Slim naquele dia e treinar musculação no dia seguinte. Crédito: Divulgação

INSTITUTO GASPERAZZO