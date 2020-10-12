Trânsito intenso e restrições para veículos de carga nas rodovias do ES

BR 262 no fim de tarde desta segunda-feira (12), sentido Vitória Crédito: Anna Clara Gregório Có

O final da tarde desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças, apresenta, nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, fluxo intenso de carros. Há restrições de tráfego impostas a veículos de carga. Além disso, até às 23h59 de hoje (12) será dado seguimento à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o país.

A Gazeta, no início da noite, um congestionamento se formou na De acordo com informações da PRF, apesar da grande movimentação nas estradas, nenhum acidente foi registrado até às 18h desta segunda-feira (12). Segundo relato de leitores de, no início da noite, um congestionamento se formou na BR 262 , sentido Vitória, na altura do município de Marechal Floriano , localizado na região Serrana do Estado.

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A respeito das restrições, com o objetivo de melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga está sendo restringido em rodovias de pistas simples. Segundo a PRF, não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:

2,6m de largura;

4,4m de altura;

19,8m de comprimento;

57 toneladas de PBTC;

Para esta segunda-feira (12), último dia do feriado prolongado, as restrições ao tráfego de veículos de carga são válidas entre 16h e 22h.

Calendário de restrição de tráfego 2020 Crédito: Divulgação | PRF

OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 2020

A partir da meia-noite da última sexta-feira (09), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, em todo o Brasil, à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que seguirá até as 23h59 desta segunda-feira (12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi direcionado o efetivo para o policiamento ostensivo preventivo nos locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais, para assim garantir aos usuários das rodovias federais, segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Ainda segundo a PRF, com a retomada do fluxo natural de veículos pelas vias em geral, os feriados tendem a registrar um aumento do fluxo de trânsito nas rodovias e, consequentemente, da violência no trânsito, podendo contribuir para um aumento na quantidade de acidentes graves, feridos e óbitos.

A corporação justificou então que no Espírito Santo haverá atuação sob esquema especial, com reforço no policiamento e na fiscalização para enfrentar a violência no trânsito nos locais onde, estatisticamente, são registradas as ocorrências de maior gravidade, não deixando de lado o combate à criminalidade.

Nesta segunda-feira (12), a fiscalização está sendo intensificada, principalmente nos trechos críticos e nos horários de maior fluxo de veículos, qual seja entre 16h e 22h.

Durante esse horário, segundo a PRF, existirão comandos específicos com duração, de no mínimo 4 horas, com ênfase nas tradicionais infrações cometidas, tais como: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança por condutores e passageiros, bem como dos sistemas de retenção para passageiros menores de 10 anos (cadeirinhas), estado dos equipamentos obrigatórios e documentação veicular.

PLANEJAMENTO PARA CADA BR

A BR 101, a mais extensa do Estado, é, de acordo com a PRF, a rodovia que apresenta o maior fluxo de veículos e registro de acidentes no Espírito Santo, razão pela qual receberá especial atenção. Os trechos críticos são: entre o km 60 ao 70 (perímetro urbano de São Mateus), km 140 ao 150 (perímetro Urbano de Linhares), km 220 ao 230 (entre Ibiraçu e Fundão), e dos quilômetros 250 ao 296 (trechos urbanos da Serra e Rodovia do Contorno).

Na BR 262, trecho de grande fluxo de veículos advindos do estado de Minas Gerais, as ações serão focadas, principalmente, do Km 40 ao 60 (Domingos Martins e Marechal Floriano), do km 90 ao 110 (Pedra Azul e Venda Nova). O perímetro urbano de Cariacica, do km 0 ao 10, também receberá reforço no policiamento.