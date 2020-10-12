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Feriado

Trânsito intenso e restrições para veículos de carga nas rodovias do ES

Motoristas relatam intenso fluxo no início desta noite, em especial na BR 262, sentido Vitória, na altura do município de Marechal Floriano. PRF não registrou acidentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 18:40

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 18:40

Trânsito na volta do feriadão
BR 262 no fim de tarde desta segunda-feira (12), sentido Vitória Crédito: Anna Clara Gregório Có
O final da tarde desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças, apresenta, nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, fluxo intenso de carros. Há restrições de tráfego impostas a veículos de carga. Além disso, até às 23h59 de hoje (12) será dado seguimento à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em todo o país.
De acordo com informações da PRF, apesar da grande movimentação nas estradas, nenhum acidente foi registrado até às 18h desta segunda-feira (12). Segundo relato de leitores de A Gazeta, no início da noite, um congestionamento se formou na BR 262, sentido Vitória, na altura do município de Marechal Floriano, localizado na região Serrana do Estado.
A respeito das restrições, com o objetivo de melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga está sendo restringido em rodovias de pistas simples. Segundo a PRF, não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites:
  • 2,6m de largura;
  • 4,4m de altura;
  • 19,8m de comprimento;
  • 57 toneladas de PBTC;
Para esta segunda-feira (12), último dia do feriado prolongado, as restrições ao tráfego de veículos de carga são válidas entre 16h e 22h.
Calendário de restrição de tráfego 2020
Calendário de restrição de tráfego 2020 Crédito: Divulgação | PRF

OPERAÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA 2020

A partir da meia-noite da última sexta-feira (09), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, em todo o Brasil, à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020, que seguirá até as 23h59 desta segunda-feira (12).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foi direcionado o efetivo para o policiamento ostensivo preventivo nos locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais, para assim garantir aos usuários das rodovias federais, segurança, conforto e fluidez do trânsito.
Ainda segundo a PRF, com a retomada do fluxo natural de veículos pelas vias em geral, os feriados tendem a registrar um aumento do fluxo de trânsito nas rodovias e, consequentemente, da violência no trânsito, podendo contribuir para um aumento na quantidade de acidentes graves, feridos e óbitos.
A corporação justificou então que no Espírito Santo haverá atuação sob esquema especial, com reforço no policiamento e na fiscalização para enfrentar a violência no trânsito nos locais onde, estatisticamente, são registradas as ocorrências de maior gravidade, não deixando de lado o combate à criminalidade.
Nesta segunda-feira (12), a fiscalização está sendo intensificada, principalmente nos trechos críticos e nos horários de maior fluxo de veículos, qual seja entre 16h e 22h.
Durante esse horário, segundo a PRF, existirão comandos específicos com duração, de no mínimo 4 horas, com ênfase nas tradicionais infrações cometidas, tais como: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas ou forçadas, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança por condutores e passageiros, bem como dos sistemas de retenção para passageiros menores de 10 anos (cadeirinhas), estado dos equipamentos obrigatórios e documentação veicular.

PLANEJAMENTO PARA CADA BR

A BR 101, a mais extensa do Estado, é, de acordo com a PRF, a rodovia que apresenta o maior fluxo de veículos e registro de acidentes no Espírito Santo, razão pela qual receberá especial atenção. Os trechos críticos são: entre o km 60 ao 70 (perímetro urbano de São Mateus), km 140 ao 150 (perímetro Urbano de Linhares), km 220 ao 230 (entre Ibiraçu e Fundão), e dos quilômetros 250 ao 296 (trechos urbanos da Serra e Rodovia do Contorno).
Na BR 262, trecho de grande fluxo de veículos advindos do estado de Minas Gerais, as ações serão focadas, principalmente, do Km 40 ao 60 (Domingos Martins e Marechal Floriano), do km 90 ao 110 (Pedra Azul e Venda Nova). O perímetro urbano de Cariacica, do km 0 ao 10, também receberá reforço no policiamento.
Na BR 101  Sul, a atenção deve ser concentrada entre os quilômetros 370 e 390 (nos municípios de Anchieta e Rio Novo do Sul) e também no trecho entre o posto da PRF de Safra e a divisa com o estado do Rio de Janeiro dos quilômetros 415 ao 452.

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