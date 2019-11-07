Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Professora morre após ser atropelada por moto em Vila Velha

Ela lutou por mais de dois anos, venceu um câncer e foi embora das nossas vidas depois de um acidente de trânsito, lamenta o cunhado de Maria da Penha Sodré
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 22:35

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 22:35

Professora foi socorrida pelo Samu mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução TV Gazeta
Ela lutou por mais de dois anos, venceu um câncer e foi embora das nossas vidas depois de um acidente de trânsito, essa é a fala de Lindauro, cunhado da professora Maria da Penha Sodré, de 66 anos, que foi atropelada na manhã desta quarta-feira (06), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
Como de costume, a professora havia saído por volta das 8h30 para caminhar na orla da praia, quando foi atingida por uma moto. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça no asfalto.
A equipe da TV Gazeta esteve no local. Na ocasião, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informaram que a professora sofreu um traumatismo craniano, além de ter fraturas em diversos ossos.

Veja Também

Jovem morre e amigo fica ferido após acidente com moto na Serra

Idoso morre após ser atropelado por moto no centro de Vila Velha

Mulher morre após cair de moto e ser atingida por caminhão, na Serra

Os socorristas completaram ainda que Maria da Penha atravessava a faixa de pedestres quando o acidente aconteceu. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista também foi encaminhado a um hospital para passar por exames.
Mulher foi atropelada enquanto atravessava faixa Crédito: Reprodução TV Gazeta

FAMÍLIA 

Maria da Penha era casada e tinha dois filhos, uma menina que mora fora do país e o filho que morava com ela. Nós já demos a notícia para filha dela, agora a preocupação é se ela conseguiria chegar para o enterro da mãe a tempo de se despedir pela última vez, disse Lindauro.
Ele que é irmão do marido da professora disse que receber a notícia foi um choque. A gente não esperava, não imaginava. Foi muito difícil ouvir, logo ela que lutou contra o câncer, se curou, morreu assim, durante um acidente de trânsito, destacou.
Lindauro disse ainda que a professora amava a profissão. O que posso dizer é que ela amava o que fazia, era uma pessoa maravilhosa, religiosa, boa.
O corpo de Maria da Penha foi liberado pelo marido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados