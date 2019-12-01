PRF apreende caminhão carregado com chapas de granito na BR 101

Um caminhão transportando chapas de granito foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, km 414, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite deste sábado (30). O motorista não tinha habilitação para conduzir o veículo.

Segundo informações do chefe da delegacia da PRF em Guarapari, Sergio Costa, o motorista estava seguindo no sentido Rio de Janeiro quando foi abordado pelos policiais por volta das 18h30 deste sábado (30). O homem tinha os documentos fiscais do veículo e da carga em dia, no entanto afirmou ter esquecido a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em casa. Após os policiais consultarem o sistema, identificaram que, na verdade, o condutor não tinha a habilitação.