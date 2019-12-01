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Sem CNH

PRF apreende caminhão carregado com chapas de granito na BR 101

A carga e o veículo estavam regulares, mas o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 12:33

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 12:33

PRF apreende caminhão após abordar motorista sem CNH Crédito: Sérgio Costa
Um caminhão transportando chapas de granito foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, km 414, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite deste sábado (30). O motorista não tinha habilitação para conduzir o veículo.

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Segundo informações do chefe da delegacia da PRF em Guarapari, Sergio Costa, o motorista estava seguindo no sentido Rio de Janeiro quando foi abordado pelos policiais por volta das 18h30 deste sábado (30).  O homem tinha os documentos fiscais do veículo e da carga em dia, no entanto afirmou ter esquecido a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em casa. Após os policiais consultarem o sistema, identificaram que, na verdade, o condutor não tinha a habilitação.
O proprietário do caminhão compareceu à unidade da PRF para retirar o veículo que estava apreendido e assinou um termo afirmando que comparecerá à justiça para responder pelo crime de entregar veículo a pessoa não habilitada. O motorista do veículo também foi liberado. 

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