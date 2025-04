Operação de guindaste

Parte de avenida em Vitória será fechada de sábado (12) até segunda (14); veja mapa

A Avenida Nossa Senhora dos Navegantes ficará interditada de meia-noite de sábado (12) até as 5h de segunda-feira (14) no sentido Praia do Canto-Centro, entre Palácio do Café e o condomínio Grand Park

Mapa de Interdição da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá. (Divulgação/Prefeitura de Vitória)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Parte da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à Praça do Papa, em Vitória, no trecho entre o Palácio do Café e o condomínio Grand Park Residencial, ficará interditada a partir da meia-noite de sábado (12) até as 5h da manhã de segunda-feira (14) para uma operação de montagem e desmontagem de um guindaste para içamento de equipamentos de refrigeração de um hotel às margens da avenida. O ponto de ônibus em frente ao Palácio do Café ficará interditado durante o mesmo período. A Guarda de Vitória informou que atuará, em parceria com a empresa responsável pela operação, na orientação dos motoristas e pedestres.

No sentido Praia do Canto/Centro, a via será totalmente interditada. Já no sentido contrário, não haverá interdição. Diante da operação no hotel, os condutores precisarão seguir por rotas alternativas e os pedestres também serão impactados, pois o ponto de ônibus em frente ao Palácio do Café também ficará suspenso neste período.

Leitor de A Gazeta registrou montagem de guindaste para troca de equipamento de refrigeração em hotel de Vitória. (Leandro Lorenzon)

Confira as rotas alternativas para os veículos:

Os motoristas e motociclistas que seguem do Shopping Vitória para o Centro da Capital irão encontrar um bloqueio em frente ao Palácio do Café. Eles devem seguir à direita entrando no bairro Enseada do Suá pela Rua Clóvis Machado, a mesma que dá acesso à Terceira Ponte. No final desta rua, o condutor deverá entrar à esquerda, na altura da Secretaria Estadual da Fazenda;





A partir daí, os veículos deverão passar em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Prodest, ambos na Avenida João Batista Parra. Esta via termina na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, já na altura do Horto Mercado, podendo os condutores seguirem caminho sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes ou retornarem para a Praça do Papa;





Outra opção para sair mais rápido da Avenida João Batista Parra é acessar a Avenida Nunes da Mota, onde fica o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), para desembocar na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes novamente. Aqui, serão apenas duas quadras de desvio pelo interior do bairro Enseada do Suá.

Trecho da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes que será interditado para operação de guindaste em hotel. (Reprodução/TV Gazeta)

Ponto de ônibus alternativo para pedestres:

Os passageiros poderão utilizar o ponto antes, na altura da Caixa Econômica, ou posterior, já próximo ao Horto Mercado. A Guarda Municipal informou que a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) está ciente da alteração.

