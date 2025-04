Joana D'arc

Casas são interditadas por conta de risco de deslizamento de pedra em Vitória

Por conta da situação na região, a Defesa Civil interditou preventivamente cinco imóveis na Capital capixaba nesta segunda-feira (7)

Casas são interditadas em Joana D'arc, Vitória. (Samy Ferreira)

Moradores do bairro Joana D'Arc, em Vitória, estão preocupados com o risco de deslizamento de uma pedra que pode atingir várias casas da região. Cinco residências foram interditadas nesta segunda-feira (7), após as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo.

“Nós fomos notificados em fevereiro deste ano para deixarmos nossas casas em caso de chuva e hoje, recebemos a interdição das casas imediata, para deixar as casas imediatamente, só que não temos condições de sair”, desabafou a moradora Rafa Marques.

Por conta das fortes chuvas em Vitória, uma pedra ameaça residências e mordores em Joana D'arc. (Samy Ferreira)

O coordenador da Defesa Civil de Vitória, Tarcísio Fõeger, garantiu que ainda esta semana, a Prefeitura de Vitória daria início a uma obra de contenção na região.

“Já estamos entrando com a obra o mais rápido possível, já começamos a movimentação essa semana para dar segurança e qualidade de vida a quem mora aqui”, disse.

Ainda segundo Tarcísio Fõeger, a área onde está a pedra recebeu uma intervenção não autorizada, o que aumentou o risco da área.

“Desde 2021, já investimos quase R$ 70 milhões em contenção de encostas e essa é uma das obras que estava sendo monitorada e acompanhada para ser realizada. Essa área recebeu uma intervenção não autorizada, onde foi feita uma movimentação de área, que aumentou o risco da área”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Vitória.

* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta.

