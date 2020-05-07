Motoristas e cobradores de ônibus realizam protesto em Vitória

Rodoviários fazem protesto em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Motoristas e cobradores dos ônibus municipais de Vitória realizam um protesto e fecham parcialmente a Avenida Vitória, na manhã desta quinta-feira (7).

Eles protestam contra o atraso de salário na Viação Tabuazeiro e pedem que a prefeitura antecipe as compras do município, relativas a um mês de vale-transporte, para o pagamento dos trabalhadores da empresa. Essa antecipação é um dos pontos da proposta aceita pelo Sindicato dos Rodoviários para encerrar a paralisação dos rodoviários de Vitória, que durou 13 dias

O grupo de manifestantes saiu da praça de Jucutuquara e segue em passeata pela Avenida Vitória. Os rodoviários fecham uma das duas faixas, no sentido Centro da Capital.

Imagens feitas pelo drone da TV Gazeta mostram o protesto dos rodoviários em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

FIM DA PARALISAÇÃO

Depois de 13 dias, os rodoviários que operam o Sistema Municipal de Transporte em Vitória encerraram a paralisação e retornaram ao trabalho. Os ônibus "verdinhos" voltaram a circular na Capital na manhã desta quarta-feira (6), segundo informações da TV Gazeta. Motoristas e cobradores protestaram contra atraso de salários na Viação Tabuazeiro, mas os rodoviários das outras duas empresas que atuam na cidade também aderiram ao movimento em solidariedade aos colegas.