Motoristas e cobradores de ônibus realizam protesto em Vitória

Motoristas e cobradores dos ônibus municipais de Vitória realizam um protesto e fecham parcialmente a Avenida Vitória, na manhã desta quinta-feira (7).
Eles protestam contra o atraso de salário na Viação Tabuazeiro e pedem que a prefeitura antecipe as compras do município, relativas a um mês de vale-transporte, para o pagamento dos trabalhadores da empresa. Essa antecipação é um dos pontos da proposta aceita pelo Sindicato dos Rodoviários para encerrar a paralisação dos rodoviários de Vitória, que durou 13 dias.
O grupo de manifestantes saiu da praça de Jucutuquara e segue em passeata pela Avenida Vitória. Os rodoviários fecham uma das duas faixas, no sentido Centro da Capital.
FIM DA PARALISAÇÃO
Depois de 13 dias, os rodoviários que operam o Sistema Municipal de Transporte em Vitória encerraram a paralisação e retornaram ao trabalho. Os ônibus "verdinhos" voltaram a circular na Capital na manhã desta quarta-feira (6), segundo informações da TV Gazeta. Motoristas e cobradores protestaram contra atraso de salários na Viação Tabuazeiro, mas os rodoviários das outras duas empresas que atuam na cidade também aderiram ao movimento em solidariedade aos colegas.
Eles aceitaram uma proposta do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) e nessas duas empresas o funcionamento já foi 100% restabelecido. Na Tabuazeiro, isso deve ocorrer nos próximos dias. A direção das empresas Unimar e Grande Vitória esclareceu que os funcionários não pararam as atividades em solidariedade ao movimento dos trabalhadores da Viação Tabuazeiro, mas que foram impedidos de sair das garagens para trabalhar.