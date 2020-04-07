Motociclista morre atropelado por caminhão na BR 101 na Serra

Motociclista é atropelado na BR 101 em Carapina Crédito: Internauta

Um motociclista de 26 anos foi atropelado por um caminhão que trafegava na BR 101, por volta das 17h50 desta terça-feira (07), em Carapina, na Serra, próximo à saída do terminal e ao trevo do bairro, no sentido Vitória. Apesar da tentativa de socorro, o homem morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa central da rodovia foi interditada. A Eco 101, concessionária da BR, também esteve no local. Acionada pela reportagem, até o momento não se manifestou.

Um morador da região, que preferiu não se identificar, contou que o motociclista havia escorregado em um material semelhante a concreto, no meio da pista, e chegou a cair. O caminhão teria passado por cima do homem sem que o condutor tivesse percebido. "O motorista do caminhão deu continuidade, parando no sinal. Um outro rapaz que estava por perto de moto, correu atrás dele e avisou", narrou.