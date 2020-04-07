Acidente entre caminhão e motocicleta interdita BR 101 no Sul do ES

Um acidente entre uma carreta, uma motocicleta e um caminhão interditou a BR 101 no Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu no quilômetro 387, no município de Rio Novo do Sul, às 7h52, desta terça-feira (7), deixando uma vítima - o motociclista - em estado grave, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os demais envolvidos não se feriram.
De acordo com a PRF, a pista precisou ser interditada para o destombamento da carreta envolvida no acidente. Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela administração da via, equipes atuaram no local para a liberação do trecho, que aconteceu às 11h05.