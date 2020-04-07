Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Acidente entre caminhão e motocicleta interdita BR 101 no Sul do ES
Em Rio Novo do Sul

Acidente entre caminhão e motocicleta interdita BR 101 no Sul do ES

Após a batida e interdição, a pista foi liberada às 11h05. Uma vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 10:58

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 10:58

BR-101, na Serra, onde aconteceram sete homicídios em 2019
BR-101 no Espírito Santo Crédito: Edson Chagas
Um acidente entre uma carreta, uma motocicleta e um caminhão interditou a BR 101 no Sul do Espírito Santo. A colisão aconteceu no quilômetro 387, no município de Rio Novo do Sul, às 7h52, desta terça-feira (7), deixando uma vítima - o motociclista - em estado grave, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).  Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os demais envolvidos não se feriram.
De acordo com a PRF, a pista precisou ser interditada para o destombamento da carreta envolvida no acidente. Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela administração da via, equipes atuaram no local para a liberação do trecho, que aconteceu às 11h05.

Veja Também

Polícia apreende mais de 540 tabletes de maconha na BR 101 no Sul do ES

Trio rouba carro, bate em ônibus na fuga e motorista morre na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados