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Acidente em Vitória

Motociclista bate em caminhão de lixo e fica ferido na Praia de Camburi

O acidente aconteceu por volta das 9h50, próximo à área da Infraero, na Avenida Dante Michelini, em Camburi. De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, vítima foi socorrida para um hospital particular na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 11:08

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:08

Avenida Dante Michelini, na altura de Jardim da Penha, em Vitória
Acidente aconteceu na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
Um motociclista ficou ferido depois de colidir em um caminhão de lixo na manhã desta segunda-feira (03), na Praia de Camburi, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 9h50, próximo à área da Infraero na Avenida Dante Michelini, no sentido Jardim da Penha  Jardim Camburi.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Cias Unimed, na Capital. A moto e o caminhão envolvidos no acidente ainda estão no local da ocorrência, mas o trânsito na região não foi prejudicado.

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