Motociclista bate em caminhão de lixo e fica ferido na Praia de Camburi

Um motociclista ficou ferido depois de colidir em um caminhão de lixo na manhã desta segunda-feira (03), na Praia de Camburi, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 9h50, próximo à área da Infraero na Avenida Dante Michelini, no sentido Jardim da Penha Jardim Camburi.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, o motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Cias Unimed, na Capital. A moto e o caminhão envolvidos no acidente ainda estão no local da ocorrência, mas o trânsito na região não foi prejudicado.