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Protesto

Moradores interditam avenida no bairro Paul, em Vila Velha

Eles reclamam dos transtornos causados em épocas de fortes chuvas, como entupimento das galerias e alagamento de ruas na região

Publicado em 13 de Março de 2020 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 09:31
Moradores de Paul protestam pedindo a limpeza das galerias do bairro. Segundo eles, isso está causando alagamentos em épocas de chuvas Crédito: Fernando Madeira
Moradores do bairro Paul, em Vila Velha, realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (13). Eles interditaram a Avenida Jerônimo Monteiro nos dois sentidos, desde às 6h da manhã. O protesto foi encerrado por volta das 10h15 e o trânsito liberado. A reclamação é pela obstrução das galerias de drenagem na região, o que causa transtornos em épocas de chuvas.
O técnico de enfermagem Fernando Pires, 41, fala da situação enfrentada pelos moradores quando chove forte no bairro. Quando chove, sobe água de esgoto. A galeria tem que ser aberta, porque está cheia de terra. Isso enche a rua de lama, o odor é demais. Depois que a água abaixa, fica aquele barro de esgoto que não dá nem para passar, disse.

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Moradores mostram bueiro entupido e prestes a transbordar. Eles apontam a obstrução das galerias como problema Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), informou que uma "empresa contratada pela municipalidade realiza sistematicamente os serviços de limpeza e desassoreamento das redes de drenagem e caixas-ralo. Já com relação as galerias de Paul, a PMVV está em negociação com o Governo do Estado para a captação de recursos para a execução das intervenções necessárias na região, que são mais complexas e extensas".

ÁGUA EM CASA

Erik Dantas Leite, 64, aposentado, mora em Paul desde criança e relata que durante toda vida sofreu com os alagamentos no bairro Crédito: Fernando Madeira

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