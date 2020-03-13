Moradores interditam avenida no bairro Paul, em Vila Velha

O técnico de enfermagem Fernando Pires, 41, fala da situação enfrentada pelos moradores quando chove forte no bairro. Quando chove, sobe água de esgoto. A galeria tem que ser aberta, porque está cheia de terra. Isso enche a rua de lama, o odor é demais. Depois que a água abaixa, fica aquele barro de esgoto que não dá nem para passar, disse.

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), informou que uma "empresa contratada pela municipalidade realiza sistematicamente os serviços de limpeza e desassoreamento das redes de drenagem e caixas-ralo. Já com relação as galerias de Paul, a PMVV está em negociação com o Governo do Estado para a captação de recursos para a execução das intervenções necessárias na região, que são mais complexas e extensas".