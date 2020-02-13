Manifestação de policiais e bombeiros causa trânsito no Centro de Vitória

Manifestação dos Policiais Civis, Militares e Bombeiros Civis do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Quem circulou pelo Centro de Vitória na tarde desta quinta-feira (13) encontrou trânsito complicado. O motivo foi uma manifestação de entidades de policiais militares , civis e bombeiros.

O grupo, chamado de Frente Unificada, se concentrou em frente ao prédio Fábio Rusch às 13 horas. Cerca de meia hora depois, a rua Marcelino Duarte teve o trânsito interrompido pela Guarda Municipal para que os manifestantes pudessem se organizar. Às 14h30 o grupo seguiu em passeata na direção da Praça Costa Pereira.

Os manifestantes passaram - e fecharam - pela rua Graciano Neves e pela Rua Maria Saraiva, fecharam o trânsito na Rua Sete de Setembro e chegaram ao Palácio da Fonte Grande.

Manifestantes trafegam pela rua Sete de Setembro Crédito: Vilmara Fernandes

Às 15: 40 os manifestantes seguem pela rua Sete de Setembro em direção à Fabio Ruschi. Por volta das 15:50 a Guarda Municipal de Vitória liberou o tráfego de veículos na rua Maria Saraiva após quase 1h de interdição.

Às 15:57 o protesto passa na Rua Coutinho Mascarenhas. Às 16:00 os manifestantes chegam na praça Costa Pereira o que complica o trânsito da rua Graciano Neves. Durante a manifestação, o trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro está temporariamente interditada pela Guarda Municipal de Vitória.

Por volta das 16:05 a Guarda Civil Municipal liberou o trânsito na Avenida Princesa Isabel no sentido Vila Rubim, entretanto o sentido Bento Ferreira segue com o trânsito lento, com fluxo de veículos em apenas uma faixa.

Manifestantes interditam a Avenida Princesa Isabel Crédito: Vilmara Fernandes

Às 16:09 o trânsito da rua Marcelino Duarte foi interrompido novamente pela guarda. Os manifestantes caminham pela Avenida Governador Bley que está interditada.

Por volta das 16:45 os manifestantes liberam a Avenida Governador Bley e iniciam o processo de retorno para o Palácio da Fonte Grande.

Às 17 horas, as lideranças da Frente Unificada entram no Palácio da Fonte Grande para tentar participar da reunião. No mesmo momento, o restante dos manifestantes permanecem na rua Coutinho Mascarenhas e na rua Sete de Setembro, por esse motivo as vias estão novamente interditadas.

Às 18 horas um pequeno número de manifestantes permanecia na frente do Palácio da Fonte Grande. Não há interferência no trânsito da região.

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REUNIÃO ÀS 17 HORAS

Policiais Militares, Civis e Bombeiros protestam nesta quinta (13) em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Participam do encontro desta quinta-feira (13) os secretários que compõem a comissão de negociação, formada por Hoffmann; pelo secretário de Segurança, Roberto Sá; pelo secretário de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc; e pela secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Hoffmann descartou reunião com a chamada Frente Unificada das associações e sindicatos, explicando que o encontro desta quinta será uma continuidade do encontro realizado na última sexta-feira (10). "Não agendamos e nem nos foi solicitada reunião com a Frente Unificada", justificou. Apesar disso, um grupo de representantes da Frente Unificada entrou no Palácio da Fonte Grande, por volta das 17h, para tentar participar da reunião.

Às 17h40 o governo barrou a participação das lideranças da Polícia Civil (Sindepes, Adepol e Sinpol) e dos parlamentares da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa na reunião. Só foi permitida a entrada dos representantes das Associações da Polícia Militar.

Às 18h as lideranças da Polícia Civil, que fazem parte da Frente Unificada (Sindepes, Adepol e Sinpol), foram autorizadas a participar e entraram na reunião.