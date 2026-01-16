Segurança no trânsito

Mais da metade das vítimas que morreram na BR 101 no ES não usava cinto

Entre janeiro e dezembro, a rodovia registrou 4.031 acidentes, que resultaram em 129 mortes e deixaram 2.281 pessoas feridas

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:21

Entre janeiro e dezembro, a rodovia registrou 4.031 acidentes, que resultaram em 129 mortos e 2.281 feridos Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

O ano de 2025 terminou com um dado triste e alarmante: 53%, ou seja, mais da metade das vítimas de acidentes fatais na BR 101, entre o Espírito Santo e um trecho no sul da Bahia, não usava cinto de segurança. Entre janeiro e dezembro, a rodovia registrou 4.031 acidentes, que resultaram em 129 mortes e deixaram 2.281 pessoas feridas. As informações foram divulgadas pela concessionária que administra a via, a Ecovias Capixaba, nesta sexta-feira (16).

Conforme o balanço, a sexta-feira foi o dia da semana onde mais ocorreram acidentes em geral e com vítimas, totalizando 679 registros e 22 mortes. A parte da tarde foi o período do dia onde mais foram registrados acidentes na rodovia, com 1.308 casos, mas o número de mortes foi maior à noite, com 38 ocorrências.

A concessionária ainda informou que a maior parte dos acidentes — 54% — aconteceu nos trechos de pistas duplicadas. Já 46% dos casos ocorreram em pistas simples. Das vítimas, 40% eram motociclistas e outros 40% ocupavam carros ou caminhões. Os pedestres representam 16% das mortes, e os ciclistas 4%. Além disso, 84% eram homens e 16% mulheres.

Dados do Balanço de Segurança Viária da Ecovias Capixaba em 2025 Crédito: Divulgação/Ecovias Capixaba

Os tipos mais comuns de acidentes são:

Colisão traseira - 996;

996; Colisão lateral - 622;



622; Colisão transversal - 447;



447; Choque contra objeto fixo - 411;



411; Saída de pista - 362;



362; Quedas de moto - 353;



353; Engavetamentos - 171;



171; Atropelamentos de pedestres - 167;



167; Tombamentos - 103;



103; Atropelamentos de animais - 91;



91; Colisões frontais - 80.



Já as principais causas de morte em acidentes são:

Colisão frontal - 39 mortes;

39 mortes; Atropelamento de pedestre - 28 mortes;



28 mortes; Colisão traseira - 15 mortes;



15 mortes; Colisão transversal - 13 mortes;



13 mortes; Choque contra objeto fixo - 10 mortes.



