Mais da metade das vítimas que morreram na BR 101 no ES não usava cinto

Entre janeiro e dezembro, a rodovia registrou 4.031 acidentes, que resultaram em 129 mortes e deixaram 2.281 pessoas feridas

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:21

A duplicação da BR-101 mobiliza centenas de trabalhadores e profissionais de diferentes áreas.
Entre janeiro e dezembro, a rodovia registrou 4.031 acidentes, que resultaram em 129 mortos e 2.281 feridos

O ano de 2025 terminou com um dado triste e alarmante: 53%, ou seja, mais da metade das vítimas de acidentes fatais na BR 101, entre o Espírito Santo e um trecho no sul da Bahia, não usava cinto de segurança. Entre janeiro e dezembro, a rodovia registrou 4.031 acidentes, que resultaram em 129 mortes e deixaram 2.281 pessoas feridas. As informações foram divulgadas pela concessionária que administra a via, a Ecovias Capixaba, nesta sexta-feira (16).

Conforme o balanço, a sexta-feira foi o dia da semana onde mais ocorreram acidentes em geral e com vítimas, totalizando 679 registros e 22 mortes. A parte da tarde foi o período do dia onde mais foram registrados acidentes na rodovia, com 1.308 casos, mas o número de mortes foi maior à noite, com 38 ocorrências.

A concessionária ainda informou que a maior parte dos acidentes — 54% — aconteceu nos trechos de pistas duplicadas. Já 46% dos casos ocorreram em pistas simples. Das vítimas, 40% eram motociclistas e outros 40% ocupavam carros ou caminhões. Os pedestres representam 16% das mortes, e os ciclistas 4%. Além disso, 84% eram homens e 16% mulheres.

Dados do balanço de segurança viária da Ecovias Capixaba em 2025
Dados do Balanço de Segurança Viária da Ecovias Capixaba em 2025 Crédito: Divulgação/Ecovias Capixaba

Os tipos mais comuns de acidentes são:

  • Colisão traseira - 996;
  • Colisão lateral - 622;
  • Colisão transversal - 447;
  • Choque contra objeto fixo - 411;
  • Saída de pista - 362;
  • Quedas de moto - 353;
  • Engavetamentos - 171;
  • Atropelamentos de pedestres - 167;
  • Tombamentos - 103;
  • Atropelamentos de animais - 91;
  • Colisões frontais - 80.

Já as principais causas de morte em acidentes são: 

  • Colisão frontal - 39 mortes;
  • Atropelamento de pedestre - 28 mortes;
  • Colisão traseira - 15 mortes;
  • Colisão transversal - 13 mortes;
  • Choque contra objeto fixo - 10 mortes.
