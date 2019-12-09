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Km 254

Grupo faz manifestação em trecho da BR 101 na Serra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto começou por volta das 4h30 na altura do bairro Divinópolis. Na ES-010, entre Fundão e Aracruz, manifestantes também fecham a rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 07:14

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 07:14

Manifestação de grupo deixa BR 101 interditada na Serra Crédito: Divulgação/PRF
Uma manifestação de um grupo de cerca de 60 pessoas deixou a pista interditada no km 254 da BR 101, na altura do bairro Divinópolis, na Serra, no início da manhã desta segunda-feira (09). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto começou por volta das 4h30. Às 5h40, a pista foi parcialmente liberada, mas logo depois voltou a ser fechada totalmente, gerando mais de 5 km de congestionamento. A manifestação terminou por volta das 10h30
Segundo agentes da PRF, o protesto tem ligação com uma ocupação irregular de um terreno próximo ao trecho. Os manifestantes são os ocupantes do terreno e protestam porque receberam uma ordem judicial de desapropriação. As pessoas que fizeram o protesto alegam que só vão liberar a rodovia assim que houver um acordo com um representante da prefeitura da Serra para que a situação delas seja resolvida.

Manifestantes fecham trecho da BR 101, na Serra

PROTESTO TAMBÉM EM FUNDÃO

A alternativa para os motoristas que querem evitar o trecho interditado da BR 101  é seguir pelo litoral, na ES-010. No entanto, no trecho entre Fundão e Aracruz, manifestantes também fazem uma manifestação por causa de prejuízos que tiveram com alagamentos na região.

Manifestantes fecham a Rodovia ES-010 entre Fundão e Aracruz

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