Grupo faz manifestação em trecho da BR 101 na Serra

Uma manifestação de um grupo de cerca de 60 pessoas deixou a pista interditada no km 254 da BR 101, na altura do bairro Divinópolis, na Serra, no início da manhã desta segunda-feira (09). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto começou por volta das 4h30. Às 5h40, a pista foi parcialmente liberada, mas logo depois voltou a ser fechada totalmente, gerando mais de 5 km de congestionamento. A manifestação terminou por volta das 10h30
Segundo agentes da PRF, o protesto tem ligação com uma ocupação irregular de um terreno próximo ao trecho. Os manifestantes são os ocupantes do terreno e protestam porque receberam uma ordem judicial de desapropriação. As pessoas que fizeram o protesto alegam que só vão liberar a rodovia assim que houver um acordo com um representante da prefeitura da Serra para que a situação delas seja resolvida.
Manifestantes fecham trecho da BR 101, na Serra
PROTESTO TAMBÉM EM FUNDÃO
A alternativa para os motoristas que querem evitar o trecho interditado da BR 101 é seguir pelo litoral, na ES-010. No entanto, no trecho entre Fundão e Aracruz, manifestantes também fazem uma manifestação por causa de prejuízos que tiveram com alagamentos na região.