Grupo faz manifestação em trecho da BR 101 na Serra

Segundo agentes da PRF, o protesto tem ligação com uma ocupação irregular de um terreno próximo ao trecho. Os manifestantes são os ocupantes do terreno e protestam porque receberam uma ordem judicial de desapropriação. As pessoas que fizeram o protesto alegam que só vão liberar a rodovia assim que houver um acordo com um representante da prefeitura da Serra para que a situação delas seja resolvida.