Rodovia ES 010 é interditada por manifestantes em Fundão

O grupo de manifestantes que interditava a ES 010, em Fundão, na manhã desta segunda-feira (09), liberou o tráfego para veículos por volta das 9h30. Os moradores da região reivindicavam que a prefeitura adotasse uma solução contra os frequentes alagamentos. O grupo disse que só faria a liberarão da via quando fossem atendidos pelo prefeito da cidade, Joilson Rocha Nunes (PDT), conhecido como Pretinho Nunes. Apesar do pedido, os manifestantes foram atendidos pelo secretário Municipal do Governo de Fundão, Flávio Gonçalves e o secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, Aílson Abreu Ramos.