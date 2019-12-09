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Rodovia ES 010 é interditada por manifestantes em Fundão

O protesto ocorre na altura do bairro Mirante da Praia na manhã desta segunda-feira (09)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 09:48

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 09:48

Manifestantes interditam a Rodovia ES 010 em Fundão Crédito: Reprodução
O grupo de manifestantes que interditava a ES 010, em Fundão, na manhã desta segunda-feira (09), liberou o tráfego para veículos  por volta das 9h30. Os moradores da região reivindicavam que a prefeitura adotasse uma solução contra os frequentes alagamentos. O grupo disse que só faria a liberarão da via quando fossem atendidos pelo prefeito da cidade, Joilson Rocha Nunes (PDT), conhecido como Pretinho Nunes. Apesar do pedido, os manifestantes foram atendidos pelo secretário Municipal do Governo de Fundão, Flávio Gonçalves e o secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, Aílson Abreu Ramos.
De acordo com informações da Prefeitura de Fundão, os secretários conversaram com um representante dos manifestantes, que aceitou fazer a liberação da rodovia. 

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