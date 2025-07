Obras

ES 080 será totalmente interditada por duas horas em Santa Leopoldina

Bloqueio total está programado para quarta-feira (16), na localidade de Rio da Prata; nova ponte é construída no trecho

A rodovia ES 080 será interditada totalmente por duas horas em Santa Leopoldina , na Região Serrana do Espírito Santo , na quarta-feira (16). O bloqueio total deve ocorrer entre 12 e 14 horas, na localidade de Rio da Prata, e depois o fluxo de veículos seguirá em sistema de "Pare e Siga" até as 16h. >

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que a interdição é necessária para mais uma etapa da obra da ponte que é realizada no trecho. Segundo o órgão, a estrutura nova será mais moderna, com mão dupla e calçada multiuso com proteção —mas o prazo de conclusão não foi informado.>