Ciclista morre atropelado por carro em Linhares

Homem morreu após ser atingido por um carro na noite de sexta-feira (11), no bairro Santa Cruz; colisão foi registrada por volta das 21h

Um ciclista morreu ao ser atingido por um carro na noite desta sexta-feira (11), na BR 101, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A vítima, que não foi identificada, estaria tentando cruzar pela via quando acabou atingida pelo automóvel. O acidente ocorreu por volta das 21 horas, no km 143 da rodovia federal.

Segundo informações da Polícia Científica (PCIES), a perícia foi acionada às 21h45 para atender uma ocorrência de atropelamento fatal. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

A concessionária Ecovias 101, responsável pelo trecho da rodovia, informou que os recursos de atendimento foram mobilizados imediatamente, incluindo ambulância, guincho e veículo de inspeção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Médico Legal (IML) também atuaram na ocorrência.

O trânsito chegou a ser desviado para a pista auxiliar durante o atendimento, mas foi totalmente liberado por volta das 0h39 deste sábado (12). A PRF ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente.

