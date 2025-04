Litoral Sul do ES

Caminhonete invade contramão e bate em carro na Rodovia do Sol em Piúma

Colisão ocorreu na madrugada deste sábado (12) e a condutora do veículo menor sofreu ferimentos e ficou presa às ferragens; condutor da picape fugiu antes da chegada da polícia

Acidente na Rodovia do Sol deixa mulher ferida em Piúma. (Redes Sociais )

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Na madrugada deste sábado (12), por volta das 0h30m, um acidente na Rodovia do Sol, em Piúma, no Sul do Espírito Santo, deixou uma mulher ferida e ainda houve a fuga do motorista de uma caminhonete envolvida na colisão.

O acidente, segundo consta no boletim de ocorrência, ocorreu quando o condutor de uma caminhonete, que seguia na direção de Iriri, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Fiat Mobi, que seguia no sentido contrário, de Anchieta para Piúma.

O impacto foi tão forte que a condutora do Fiat Mobi, identificada como Ana Clara Garcia Vieira, ficou presa às ferragens e sofreu uma fratura no braço direito. Ela foi socorrida por equipes do Samu/192 e encaminhada inicialmente ao Hospital de Piúma, sendo transferida em seguida para o Hospital Vila Velha, na Grande Vitória.

O passageiro do Fiat Mobi, Lázaro Ivan Paes Pereira Tavares, alegou não ter sido ferido e recusou atendimento médico. Já o outro passageiro, Richard Ervati de Oliveira Marinho, que estava no banco traseiro, relatou que estava de cabeça baixa usando o celular no momento da colisão e não soube explicar o que causou o acidente. Ele foi levado ao hospital e permaneceu em observação.

Após a colisão, o motorista da caminhonete fugiu do local antes da chegada das autoridades e por isso não foi possível realizar o teste de etilômetro em nenhum dos envolvidos.

Com a liberação da via, os veículos foram removidos por guinchos acionados pelas seguradoras.

