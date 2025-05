Jovem morre em acidente de moto na Estrada de Povoação em Linhares

Um jovem morreu em um acidente com a moto que pilotava na manhã desta terça-feira (6), na chamada Estrada de Povoação, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A reportagem apurou que a vítima, que não teve o nome nem a idade divulgados, conduzia uma Honda Pop 110 quando teria perdido o controle da direção e colidido contra uma cerca às margens da rodovia. A informação foi corroborada pelo registro da Polícia Militar. >