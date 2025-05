Acidente

Motociclista morre ao bater em caminhão atravessado na pista da BR 262 no ES

Vítima estava sozinha na moto e não resistiu aos ferimentos da batida registrada no trecho da localidade de Santa Maria, em Marechal Floriano

Um motociclista morreu após bater em um caminhão que perdeu o controle e ficou atravessado na pista, no km 66 da BR 262, na localidade de Santa Maria, em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava sozinho na moto no momento em que o acidente aconteceu, na tarde desta quarta-feira (7).>

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão contou que seguia de Marechal Floriano em direção a Vitória quando se deparou com outro caminhão saindo de um posto de combustível e adentrando a via. Ele tentou frear, mas não conseguiu e o veículo rodou na pista, invadindo contramão. >