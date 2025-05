Acidente com 2 feridos

3ª Ponte: motorista sai do carro após problema no veículo e é atropelado

Motociclista que atropelou o condutor também se feriu e os dois foram socorridos e levados para um hospital em Vila Velha; mesmo após liberação da via trânsito seguiu complicado na ponte

Publicado em 7 de maio de 2025 às 15:27

Um acidente com moto deixou o trânsito complicado na Terceira Ponte, sentido Vitória, na tarde desta quarta-feira (7). Imagens (veja acima) mostram duas pessoas no chão da Linha Verde (exclusivo para motociclistas e ônibus). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que um carro apresentou problemas e o motorista precisou parar em cima da ponte, na faixa exclusiva. No momento em que ele saiu do veículo para pedir ajuda, acabou atropelado por um motociclista. >

Os dois condutores ficaram feridos. A Polícia Militar disse que eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que administra a ponte, disse que, por conta da batida, o trânsito foi interditado em uma faixa e meia no trecho do acidente, o que causou retenção no fluxo dos demais veículos. Por volta de 16h15, a via já havia sido totalmente liberada, segundo checado pela reportagem da TV Gazeta. >

Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava pela Terceira Ponte, quando se deparou com uma colisão entre moto e carro. Os militares pararam e prestaram os primeiros socorros até a chegada de ambulâncias da Ceturb-ES. >

Acidente complica trânsito na Terceira Ponte, sentido Vitória, nesta quarta-feira (7_ Crédito: Waze

Após às 17h, segundo o Waze, os acessos para a Terceira Ponte em Vitória apresentavam com lentidão, como na Praça Cristóvão Jaques, a pracinha do Cauê. Na rua Humberto Martins de Paula, sentido Jardim Camburi, estava com trânsito parado. >

Em Vila Velha, sentido Capital, houve relatos de trânsito intenso na Avenida Carioca, na subida da ponte. As vias próximas, como Rua Henrique Moscoso e a Avenida Champagnat também estava com lentidão.>

Apesar das complicações na principal ligação entre as duas cidades, o trânsito na Segunda Ponte não foi afetado e seguia fluindo normalmente. >

*Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta>

