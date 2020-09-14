Ciclista é atropelado por caminhão na BR 101, na Serra

Um ciclista foi atropelado por um caminhão na BR 101, na Serra, por volta das 7h10 desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu no km 269, na altura do bairro Carapina, sentido Vitória-Serra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das duas faixas desse sentido continua interditada para o trabalho da perícia, o que gera lentidão no trecho. A vítima, segundo a PRF, foi socorrida por uma equipe da concessionária Eco101 que administra a rodovia federal. Segundo a ECO 101, a ocorrência foi registrada às 07h12 desta segunda-feira (14). Recursos da concessionária (ambulâncias, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, estão no local.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ciclista atropelado.