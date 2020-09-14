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Acidente

Ciclista é atropelado por caminhão na BR 101, na Serra

O acidente aconteceu por volta das 7h30 no km 269, na altura do bairro Carapina, sentido Vitória-Serra. A vítima, segundo a PRF, foi socorrida por uma equipe da Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal.

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 09:26
Um ciclista foi atropelado por um caminhão na BR 101, na Serra, por volta das 7h30 desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu no sentido Vitória-Serra, no km 269, na altura de Carapina.
Ciclista é atropelado por caminhão na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um ciclista foi atropelado por um caminhão na BR 101, na Serra, por volta das 7h10 desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu no km 269, na altura do bairro Carapina, sentido Vitória-Serra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das duas faixas desse sentido continua interditada para o trabalho da perícia, o que gera lentidão no trecho. A vítima, segundo a PRF, foi socorrida por uma equipe da concessionária Eco101  que administra a rodovia federal. Segundo a ECO 101, a ocorrência foi registrada às 07h12 desta segunda-feira (14). Recursos da concessionária (ambulâncias, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, estão no local. 
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ciclista atropelado.

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