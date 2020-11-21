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Acidente

Carro capota na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória

O motorista, de 87 anos, ainda bateu em outros dois carros estacionados antes de capotar; ele teve apenas um corte leve e recusou atendimento médico, segundo o Ciodes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 23:13

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 23:13

Um carro capotou na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, na noite desta sexta-feira (20)
Um carro capotou na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, na noite desta sexta-feira (20) Crédito: Internauta
Um carro capotou na Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória, por volta das 20h10 desta sexta-feira (20). De acordo com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), um senhor de 87 anos que dirigia o veículo teve apenas um corte na testa e recusou atendimento médico.
Também segundo o Ciodes, o motorista ainda bateu em outros dois carros que estavam estacionados antes de capotar, mas ninguém ficou ferido. As causas do acidente não foram informadas, mas o condutor alegou que o veículo apresentou um problema antes da batida.
Danielle Grillo, que mora em um prédio próximo, registrou o movimento na avenida após o acidente. Ela afirmou que ouviu um barulho muito forte e foi ver, pela janela, o que havia acontecido. "No momento do acidente, ouvi um barulho muito alto e olhei na varanda do meu prédio. Vi o carro capotado e muitas pessoas se aproximando do veículo", disse.

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