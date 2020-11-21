Carro capota na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, em Vitória

Também segundo o Ciodes, o motorista ainda bateu em outros dois carros que estavam estacionados antes de capotar, mas ninguém ficou ferido. As causas do acidente não foram informadas, mas o condutor alegou que o veículo apresentou um problema antes da batida.

Danielle Grillo, que mora em um prédio próximo, registrou o movimento na avenida após o acidente. Ela afirmou que ouviu um barulho muito forte e foi ver, pela janela, o que havia acontecido. "No momento do acidente, ouvi um barulho muito alto e olhei na varanda do meu prédio. Vi o carro capotado e muitas pessoas se aproximando do veículo", disse.