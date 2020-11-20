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Conceição do Castelo

Reboque de carreta com bloco de granito se parte ao meio na BR 262 no ES

O veículo, com placas de Castelo, ocupa o acostamento e parte de uma das pistas, no sentido Minas Gerais. Apesar disso, o local está sinalizado e o trânsito segue normal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:52

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:52

Carreta quebrou por volta das 9h, no Km 122
Carreta quebrou por volta das 9h, no Km 122 Crédito: Internauta
O reboque de uma carreta se partiu ao meio na manhã desta sexta-feira (20) na BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado. O veículo carregava um bloco de granito e seguia no sentido Vitória quando o acidente aconteceu.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta quebrou por volta das 9h, no Km 122 da rodovia federal. O veículo, com placas de Castelo, ocupa o acostamento e parte de uma das pistas, no sentido Minas Gerais.
O veículo carregava um bloco de granito e seguia no sentido Vitória
O veículo carregava um bloco de granito e seguia no sentido Vitória quando o acidente aconteceu Crédito: Internauta
O local, segundo a polícia, está sinalizado e o trânsito segue fluindo normalmente. O dono do veículo informou à PRF que fará a remoção da carreta neste sábado (21).  A polícia ainda vai verificar se havia excesso de carga no veículo.

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