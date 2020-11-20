Reboque de carreta com bloco de granito se parte ao meio na BR 262 no ES

O reboque de uma carreta se partiu ao meio na manhã desta sexta-feira (20) na BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado. O veículo carregava um bloco de granito e seguia no sentido Vitória quando o acidente aconteceu.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta quebrou por volta das 9h, no Km 122 da rodovia federal. O veículo, com placas de Castelo, ocupa o acostamento e parte de uma das pistas, no sentido Minas Gerais.
O local, segundo a polícia, está sinalizado e o trânsito segue fluindo normalmente. O dono do veículo informou à PRF que fará a remoção da carreta neste sábado (21). A polícia ainda vai verificar se havia excesso de carga no veículo.