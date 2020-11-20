Protesto de motoristas de aplicativo complica o trânsito em Vitória

Motoristas de Aplicativo realizam protestos em Vitória Crédito: Leitor/ A Gazeta

Motoristas de aplicativo realizaram uma carreata pelas principais ruas e avenidas de Vitória na tarde desta sexta-feira (20). Na pauta do protesto estavam reivindicações de melhores condições de trabalho, mais segurança para os motoristas, além da redução nas taxas cobradas pelas empresas e mais transparência para os colaboradores. No trânsito, houve registro de lentidão por toda a extensão das Avenidas Américo Buaiz, Saturnino de Brito com reflexos até a Dante Michelini.

A concentração da manifestação ocorreu na Praça do Papa, próximo à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, por volta das 15h. Segundo os organizadores do protesto, de lá, saíram cerca de 300 veículos com objetivo de transitar pelas principais ruas e avenidas de Vitória até a Reta da Penha, em frente a sede da central de atendimento da empresa. De acordo com Guarda Municipal de Vitória, foram contabilizados cerca de 150 veículos na concentração.

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Em nota, "a Uber esclarece que opera um sistema dinâmico e flexível que busca equilibrar as necessidades de motoristas parceiros à realidade dos usuários que utilizam a plataforma todos os dias".

A 99 também enviou nota afirmando que "respeita o direito à liberdade de expressão e manifestação dentro dos limites legais. A empresa esclarece ainda que a detecção facial do passageiro já está sendo implementada e expandida pelo País, e que mostra aos motoristas parceiros informações sobre o destino final da viagem. A companhia está aberta ao diálogo para continuar realizando cada vez mais melhorias com o objetivo de sempre oferecer um serviço de qualidade aos motoristas parceiros".

Por volta das 15h20, ouvintes da rádio CBN Vitória já registravam a manifestação de motoristas de aplicativo na Norte Sul, em Jardim Camburi, sentido Praia do Canto.

Motoristas de aplicativo planejam manifestação em Crédito: Leitor/ A Gazeta

Às 15h50, motoristas relatavam grande tráfego de veículos e congestionamento por toda a extensão das avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito, tendo reflexos até a Dante Michelini após a Ponte da Passagem, em Camburi, no sentido Jardim Camburi.

De acordo com a Guarda Municipal, o grupo se dividiu e parte trafega em direção à Petrobrás por dentro de Jardim da Penha e um segundo grupo pelo lado oposto da via, no sentido Centro X Jardim da Penha.

Protesto de motoristas de app complica o trânsito em Vitória

Por volta das 17h, os manifestantes tentaram fechar a passagem dos motoristas na Reta da Penha, nas proximidades da sede da empresa. Com a ação, equipes da Polícia Militar que acompanham o trajeto atuaram para dispersar o bloqueio.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, às 17h40 alguns motoristas ainda se encontravam no local, entretanto deixaram a via livre para o tráfego de veículos.

Por volta das 18h20, a carreata seguiu em direção ao Centro por meio da Avenida Vitória. De acordo com a Guarda, que acompanha o trajeto, o trânsito fluiu lentamente por toda a extensão da via.

Às 19h, uma parte da carreata já se encontrava nas proximidades do Palácio Anchieta, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro. Uma faixa foi ocupada pelos manifestantes em frente ao palácio. As outras duas faixas apresentaram trânsito lento.

Às 19h45, a Guarda Municipal de Vitória informou que não havia mais concentração de motoristas em frente ao Palácio Anchieta. A dispersão dos manifestantes ocorreu por volta das 19h30.