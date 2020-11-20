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Em Itapuã

Motociclista invade calçadão e atropela três pessoas em Vila Velha

O homem teria perdido o controle da moto ao fazer a curva logo depois da Colônia dos Pescadores; ele ainda bateu em um poste e foi arremessado na areia da praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 22:05

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 22:05

O motociclista perdeu o controle do veículo e acabou atropelando três pessoas
O motociclista perdeu o controle do veículo e acabou atropelando três pessoas Crédito: Divulgação/GMVV
Um motociclista atropelou três pessoas na orla de Itapuã, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (19). Segundo a Guarda Municipal, ele seguia na Avenida Antônio Gil Veloso, no sentido Praia da Costa, quando perdeu o controle do veículo ao fazer a curva logo depois da Colônia dos Pescadores, subiu na calçada e atingiu as vítimas, que estavam praticando atividades físicas no calçadão.
Depois de atropelar os pedestres, o motociclista ainda bateu contra um poste e foi arremessado na areia da praia. Guarda Municipal e Polícia Militar atenderam a ocorrência no local. As vítimas foram socorridas no local por ambulâncias do Samu, mas sem ferimentos graves.
Já o condutor da motocicleta sofreu ferimentos nos braços e nas pernas e foi levado para um hospital particular de Vila Velha.
Moradores disseram que uma faixa elevada que funciona como redutor de velocidade foi colocada recentemente no local, mas que não há uma sinalização clara como quebra-molas. Foi nessa faixa elevada que o motociclista perdeu o controle do veículo. 
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informou que o local está devidamente sinalizado. Recentemente a Engenharia de Trânsito instalou, a pedido da comunidade, uma lombofaixa no trecho pouco antes de chegar na curva da Colônia dos Pescadores, na Avenida Prof. Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, local onde ocorreu o acidente na noite desta quinta-feira (19). Na ocasião, o órgão de trânsito também implantou o projeto Zona 30 no local para o tráfego de veículos com a velocidade segura de 30 km/h. Equipes da Educação para Trânsito também estiveram várias vezes no local para uma ação de conscientização de motoristas e pedestres.
A prefeitura informou ainda que técnicos da Engenharia de Trânsito vão novamente ao local para estudar a viabilidade da aplicação do conceito de redundância na sinalização, com o reforço de placas ao longo da via. A prefeitura orienta para que os motoristas obedeçam a sinalização para a prevenção dos acidentes.
O motociclista perdeu o controle do veículo e acabou atropelando três pessoas
O motociclista perdeu o controle do veículo e acabou atropelando três pessoas Crédito: Divulgação/GMVV

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