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Congestionamento

Motoristas enfrentam trânsito lento em vários pontos da Grande Vitória

As principais vias dos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra registraram pontos de congestionamento ao longo da tarde desta quinta (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 19:34

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 19:34

Terceira Ponte com grande congestionamento na tarde desta quarta
Terceira Ponte com grande congestionamento na tarde desta quinta (19)  Crédito: Rodosol
Durante toda a tarde e início da noite desta quinta-feira (19), o motorista que precisou transitar pelas principais vias da Grande Vitória teve que ter muita paciência com o trânsito congestionado. Obras, manutenções em vias e o grande número de veículos contribuíram para complicar o tráfego na Região Metropolitana.

VITÓRIA 

Na capital, por volta das 16h, motoristas já enfrentavam retenção nos principais acessos da Segunda Ponte, no sentido Cariacica. De acordo com o Ciodes e relatos de ouvintes da Rádio CBN Vitória, não foram registradas ocorrências ou a presença de obras no local. A lentidão teria sido causada pela grande quantidade de veículos. 

VILA VELHA 

Em Vila Velha o trânsito permaneceu com grande retenção durante toda a tarde (19) e foi mais intensificado por volta das 16h nos dois sentidos da BR-101, próximo ao Complexo Penitenciário de Xuri. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, o problema foi causado por obras no trecho para a restauração do asfalto na via. 
O motorista também enfrentou um longo engarrafamento por volta das 18h nos dois sentidos da Terceira Ponte. De acordo com informações repassadas pela Rodosol, concessionária que administra a via, o tráfego ficou mais intenso no sentido Vila Velha x Vitória pela ocorrência de um carro com pane. Equipes atuaram no local e rebocaram o veículo.
Trânsito intenso na Terceira Ponte
Trânsito intenso na Terceira Ponte Crédito: Ouvinte/CBN

SERRA

No município da Serra,  às 15h40, um serviço de manutenção no canteiro central da Avenida Norte-Sul gerou um longo congestionamento nos dois sentidos da via, se estendendo do Parque da Cidade até o cruzamento com a avenida Central, em Laranjeiras. De acordo com equipes da Guarda Municipal, agentes atuaram no local auxiliando o tráfego de veículos. 
Congestionamento na Avenida Norte Sul
Congestionamento na Avenida Norte Sul Crédito: Ouvinte/CBN

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