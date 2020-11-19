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Vitória

Feridos, engarrafamento e dois acidentes na Avenida Dante Michelini

Cada uma das batidas envolveu três veículos. Guarda Municipal orientou o trânsito até que o tráfego na pista fosse liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 13:23

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:23

Dois acidentes, com três veículos cada um, foram registrados na Praia de Camburi
Dois acidentes, com três veículos cada um, foram registrados na Praia de Camburi Crédito: Isabella Arruda
Dois acidentes foram registrados no começo da manhã desta quinta-feira (19) na Avenida Dante Michelini, em Vitória. As batidas ocorreram pouco antes das 7h da manhã, no sentido Praia do Canto/Jardim Camburi, e envolveram, ao todo, seis veículos.
De acordo com a Guarda Civil Municipal de Vitória, o primeiro acidente envolveu uma moto Honda CG, um carro Nissan e um veículo GM Onix. O motociclista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A segunda ocorrência foi um engavetamento entre três veículos: um JAC J3, um Honda City e um Ford Ka. A condutora do J3 foi socorrida pelo marido, que é médico, e levada para o hospital Cias.  
A Guarda esteve no local e orientou o trânsito até que o tráfego na pista fosse liberado.

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