Feridos, engarrafamento e dois acidentes na Avenida Dante Michelini

Dois acidentes foram registrados no começo da manhã desta quinta-feira (19) na Avenida Dante Michelini, em Vitória. As batidas ocorreram pouco antes das 7h da manhã, no sentido Praia do Canto/Jardim Camburi, e envolveram, ao todo, seis veículos.
De acordo com a Guarda Civil Municipal de Vitória, o primeiro acidente envolveu uma moto Honda CG, um carro Nissan e um veículo GM Onix. O motociclista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A segunda ocorrência foi um engavetamento entre três veículos: um JAC J3, um Honda City e um Ford Ka. A condutora do J3 foi socorrida pelo marido, que é médico, e levada para o hospital Cias.
A Guarda esteve no local e orientou o trânsito até que o tráfego na pista fosse liberado.