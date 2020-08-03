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Acidente

Carro bate em poste e motorista fica ferida em Vila Velha

Por volta das 10h, um Ford Ka bateu contra um poste em frente a um ponto de ônibus na Rua Juscelino Kubitschek, próximo a um shopping, e a condutora se machucou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 12:09

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:09

Acidente em Vila Velha
O Ford Ka bateu forte em um poste e a motorista precisou ser socorrida pelo Samu Crédito: Gustavo Serafim/Internauta
Uma mulher teve uma fratura exposta em uma das pernas e também quebrou o nariz após o veículo que dirigia bater frontalmente contra um poste na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (3). A batida foi tão forte que o eixo dianteiro e a roda foram arrancados do veículo. As informações foram apuradas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve no local da colisão. 

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Por volta das 10h, o carro colidiu de frente contra a estrutura de concreto de um poste. Não havia ninguém no ponto de ônibus no momento da batida. 
Acidente em Vila Velha
O poste onde o Ford K bateu fica em frente a um ponto de ônibus, mas não havia ninguém no local na hora do acidente Crédito: Gustavo Serafim/Internauta
A motorista estava sozinha no veículo. Ferida, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu-192, e encaminhada para um hospital da região. A Guarda de Trânsito de Vila Velha apenas informou que uma viatura havia sido deslocada para o local, porém não tinha detalhes do acidente.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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