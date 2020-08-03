Carro bate em poste e motorista fica ferida em Vila Velha

Uma mulher teve uma fratura exposta em uma das pernas e também quebrou o nariz após o veículo que dirigia bater frontalmente contra um poste na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (3). A batida foi tão forte que o eixo dianteiro e a roda foram arrancados do veículo. As informações foram apuradas pelo repórter André Falcão, da TV Gazeta, que esteve no local da colisão.
Por volta das 10h, o carro colidiu de frente contra a estrutura de concreto de um poste. Não havia ninguém no ponto de ônibus no momento da batida.
A motorista estava sozinha no veículo. Ferida, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu-192, e encaminhada para um hospital da região. A Guarda de Trânsito de Vila Velha apenas informou que uma viatura havia sido deslocada para o local, porém não tinha detalhes do acidente.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta