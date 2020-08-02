Caminhão carregado com ovos tomba em rodovia estadual e carga é saqueada

Um caminhão carregado com ovos tombou ao passar em uma curva na Rodovia ES 446, em Baixo Guandu, Noroeste do Estado, por volta das 22h deste sábado (1º). O motorista, de 32 anos, sofreu ferimentos leves. Parte da carga foi saqueada.
O veículo ainda estava no local na manhã deste domingo (2). De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia sentido Itaguaçu - Baixo Guandu quando o veículo tombou. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção ao realizar uma curva.
O motorista foi levado para um hospital da região, medicado e retornou para o local do acidente. Neste domingo, dois guinchos foram acionadas para auxiliarem a remoção do caminhão. A ocorrência é atendida pela PM.
O socorrista José Ilson dos Santos, de 54 anos, mora em Baixo Guandu há mais de 50 anos. Ele contou que o trecho da via onde aconteceu o acidente é perigoso, pois apresenta diversas curvas sinuosas.
"O motorista que não conhece a estrada é surpreendido. De repente, tem de fazer uma curva de 160 graus de uma vez. Anda mais 200 metros e faz outra curva parecida. Se não tiver atento, sofre acidente mesmo. A carga foi levada"