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Acidente

Caminhão carregado com ovos tomba em rodovia estadual e carga é saqueada

O acidente aconteceu na noite deste sábado (1º) na Rodovia ES 446, em Baixo Guandu, região Noroeste do ES

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 14:05
Caminhão carregado com ovos tomba em rodovia estadual em Baixo Guandu
Caminhão carregado com ovos tomba em rodovia estadual em Baixo Guandu Crédito: Divulgação internauta
Um caminhão carregado com ovos tombou ao passar em uma curva na Rodovia ES 446, em Baixo Guandu, Noroeste do Estado, por volta das 22h deste sábado (1º). O motorista, de 32 anos, sofreu ferimentos leves. Parte da carga foi saqueada.
O veículo ainda estava no local na manhã deste domingo (2). De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia sentido Itaguaçu - Baixo Guandu quando o veículo tombou. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção ao realizar uma curva.
O motorista foi levado para um hospital da região, medicado e retornou para o local do acidente. Neste domingo, dois guinchos foram acionadas para auxiliarem a remoção do caminhão.  A ocorrência é atendida pela PM.
O socorrista José Ilson dos Santos, de 54 anos, mora em Baixo Guandu há mais de 50 anos. Ele contou que o trecho da via onde aconteceu o acidente é perigoso, pois apresenta diversas curvas sinuosas.
"O motorista que não conhece a estrada é surpreendido. De repente, tem de fazer uma curva de 160 graus de uma vez. Anda mais 200 metros e faz outra curva parecida. Se não tiver atento, sofre acidente mesmo. A carga foi levada"
José Ilson dos Santos - Socorrista
Caminhão carregado com ovos tomba em rodovia estadual em Baixo Guandu
Caminhão carregado com ovos tomba em rodovia estadual em Baixo Guandu Crédito: Divulgação internauta

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