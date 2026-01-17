Transtorno

Carreta derruba poste e complica o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg

O veículo que transportava duas máquinas pesadas tentou acessar a via e acabou atingindo a estrutura e puxando fios; incidente ocorreu no começo da manhã deste sábado (17)

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 11:14

Uma carreta quebrou um poste e ficou atravessada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, ao tentar fazer uma curva na via.. O acidente aconteceu por volta das 8 horas deste sábado (17), no sentido Viaduto Darly Santos x Ibes.

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada e duas viaturas chegaram ao local poucos minutos depois do incidente. Segundo informações da corporação, a carreta chegou a atrapalhar o trânsito, que precisou ser controlado e organizado pelos agentes, que garantiram a fluidez do fluxo de veículos no local.

Fiação atingida

Alguns cabos elétricos foram derrubados quando a carreta atingiu um poste. A EDP foi acionada e uma equipe já está no local para fazer os reparos necessários na rede. Por questão de segurança, os clientes do entorno tiveram com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço, conforme informou a concessionária.

